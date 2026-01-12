Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an truy nã Trịnh Thị Quỳnh SN 1999

12-01-2026 - 08:13 AM | Xã hội

Ai thấy Trịnh Thị Quỳnh ở đâu, báo ngay cho cơ quan công an.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trịnh Thị Quỳnh (SN 1999; trú tại: xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Công an truy nã Trịnh Thị Quỳnh SN 1999- Ảnh 1.

Chân dung Trịnh Thị Quỳnh. Ảnh: CA Hà Nội

Theo điều tra, năm 2024, Quỳnh có hành vi tổ chức cho một số đối tượng trốn đi nước ngoài lao động trái phép. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Quỳnh. Tuy nhiên đối tượng hiện không có mặt ở nơi cư trú. Ngày 23/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Thị Quỳnh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0692194064), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

