Ai thấy Phạm Thuỳ Trang Đài, trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất

11-01-2026 - 18:44 PM | Xã hội

Sau khi cùng nhóm bạn kéo đến quán karaoke Victory để "rửa hận" cho bạn, Phạm Thùy Trang Đài (tức Na Đắc Kỷ) đã hành hung người khác thương tích 14% rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định truy nã Phạm Thùy Trang Đài (tức Na Đắc Kỷ, SN 1993, ngụ phường Bình Hưng Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, 29/4/2021, Đài cùng nhóm bạn đi ăn ốc ở đường Hồ Văn Long. Trong lúc ăn uống, một cô gái trong nhóm tên V.T.L. (SN 2002, quê Cà Mau) kể lại việc khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory đã xảy ra mâu thuẫn với Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) do bị gây khó dễ trong công việc.

Đối tượng Phạm Thuỳ Trang Đài

Sau đó, L. rủ Na Đắc Kỷ cùng nhóm bạn đến quán karaoke Victory để gặp Linh “giải quyết mâu thuẫn” và được cả nhóm đồng ý. Khi tới trước quán, nhóm thấy Linh đang đứng trước sảnh quán cùng Nguyễn Lê Huy và một số người bạn. L.và Đài lao vào đánh Linh.

Thấy bạn bị đánh, Huy vào can ngăn thì bị Đài cùng một số đối tượng khác hành hung gây nên vụ hỗn chiến. Người dân căn ngăn và hô hoán thì nhóm Đài mới bỏ đi.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Kết quả giám định xác định Huy bị thương tích 14%. Một số người khác cũng bị đánh gây nhiều thương tích.

Quá trình điều tra, Đài đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an truy nã. Công an kêu gọi Đài sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện Đài hay còn gọi Na Đắc Kỷ thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM ở địa chỉ: 1114 Lê Đức Anh, phường Tân Tạo, TP. HCM (gặp điều tra viên Lê Trọng Hùng) hoặc trình báo đến công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Minh Tuệ/VTC News

