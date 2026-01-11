Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng nếu làm điều này từ tháng sau

Mua bán, cho mượn tài khoản ngân hàng: Cá nhân có thể bị phạt tới 200 triệu đồng từ 9/2

Từ ngày 9/2, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính thức có hiệu lực, với nhiều mức xử phạt tăng mạnh nhằm siết chặt tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng và ví điện tử – những hành vi đang bị lợi dụng phổ biến trong các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Theo nghị định mới, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán, cũng như mua bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản sẽ bị phạt tiền từ 100 – 150 triệu đồng . Mức xử phạt này tăng gấp nhiều lần so với quy định trước đây, vốn chỉ dao động 40 – 50 triệu đồng .

Trường hợp vi phạm với từ 10 tài khoản thanh toán trở lên , mức phạt được nâng lên 150 – 200 triệu đồng , trong khi trước đây mức phạt tối đa chỉ khoảng 100 triệu đồng . Cùng mức xử phạt này còn áp dụng đối với các hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở và sử dụng tài khoản thanh toán khi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, nghị định mới cũng quy định xử phạt đối với ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng giấy tờ tùy thân đã hết hạn trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Với hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh , mức phạt có thể lên tới 200 – 250 triệu đồng , cao hơn đáng kể so với khung 100 – 150 triệu đồng trước đây.

Siết chặt cả ví điện tử và thẻ ngân hàng

Không chỉ tài khoản ngân hàng, các hành vi vi phạm liên quan đến ví điện tử cũng bị xử phạt nghiêm. Cụ thể, cá nhân mua bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn từ 1 đến dưới 10 ví điện tử sẽ bị phạt 50 – 100 triệu đồng ; nếu trên 10 ví , mức phạt tăng lên 100 – 120 triệu đồng .

Tương tự, hành vi mua bán, cho thuê, mở hộ thẻ ngân hàng bị phạt 60 – 80 triệu đồng , và có thể tăng lên 200 triệu đồng nếu số lượng từ 10 thẻ trở lên , trong trường hợp chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình thức phạt tiền, Nghị định 340/2025/NĐ-CP còn quy định rõ các biện pháp khắc phục hậu quả . Theo đó, người vi phạm buộc phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Với các mức xử phạt tăng mạnh và chế tài bổ sung nghiêm khắc, nghị định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng mua bán tài khoản, ví điện tử, qua đó tăng cường an toàn hệ thống ngân hàng và bảo vệ người dùng trước các rủi ro tài chính trên không gian số.