Tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim SN 1984 trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa tiến hành điều tra, làm rõ vụ án giết người; cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Thọ Long.

Cụ thể, vào sáng 7/1, tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là bà Lê Thị Ph (SN 1957 trú tại thôn Phúc Gia, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng. Trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi bị sát hại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an xã Thọ Long huy động tối đa lực lượng để điều tra.

CA xem xét hiện trường vụ việc. Ảnh: LĐO

Qua xác minh cho thấy, nạn nhân là người bị điếc, sống một mình (con cái đều đi làm ăn xa), không có người thân bên cạnh, nạn nhân không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Thời gian vụ án xảy ra vào ban ngày, hiện trường có nhiều lối ra vào, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Lộ diện kẻ thủ ác sau 24 giờ truy xét thần tốc

Với tinh thần tấn công, trấn áp quyết liệt với tội phạm, chỉ sau một ngày tập trung lực điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được Đinh Thị Kim (SN 1984), trú tại thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa (cháu dâu của bị hại) là thủ phạm đã gây ra cái chết của bà Lê Thị Ph.

Chân dung Đinh Thị Kim. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo lời khai của Đinh Thị Kim, sáng 07/01/2026, khi đến nhà bà Ph chơi, giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Kim bị bà Ph chửi bới và dùng gậy gỗ vụt, ghế gỗ ném về phía mình nên đã đẩy ngã nạn nhân trong buồng ngủ.

Sau đó, Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp vào vùng đầu, mặt bà Ph Khi thấy nạn nhân tử vong, Kim đã nảy lòng tham tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được 2,5 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Giết người; Cướp tài sản" và tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim về các tội danh trên để tiếp tục điều tra.

Việc nhanh chóng phá thành công vụ án không chỉ thể hiện năng lực tinh nhuệ của Công an Thanh Hóa mà còn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào pháp luật.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra khuyến cáo quan trọng

Đối với những gia đình có người già sống neo đơn: Người thân cần thường xuyên liên lạc, thăm hỏi và nhờ hàng xóm lân cận để ý giúp. Nên lắp đặt hệ thống camera an ninh hoặc thiết bị báo động tại các vị trí xung yếu trong nhà.

Không nên để quá nhiều tài sản, trang sức có giá trị tại nhà hoặc mang trên người khi sống một mình. Tội phạm không loại trừ là người quen biết, nắm rõ quy luật sinh hoạt và hoàn cảnh của nạn nhân để ra tay.

Kỹ năng xử lý tình huống: Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, người dân cần giữ bình tĩnh, tránh kích động dẫn đến những hành vi quá khích. Trong trường hợp bị tấn công, cần tìm cách thoát ra ngoài và hô hoán để nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.