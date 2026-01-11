Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay

11-01-2026 - 10:47 AM | Xã hội

Đám cháy thiêu rụi khoảng 5 căn nhà ven rạch Giồng Ông Tố, phường Bình Trưng.

CLIP: Đám cháy bùng phát dữ dội.

Ngày 11-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy 5 căn nhà ở phường Bình Trưng.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 1.

Gần chục xe chữa cháy được điều động dập lửa.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, lửa bùng lên từ căn nhà chứa nhiều đồ nhựa ở phía sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng. Lúc này chợ Bình Trưng đang hoạt động, có rất nhiều người dân buôn bán, mua hàng hóa tại đây.

Người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời di dời tài sản phòng trường hợp xảy ra cháy lan.

Gần chục xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa được điều động. Đến 9 giờ, lửa vẫn bốc lên nghi ngút.

Có khoảng 5 căn nhà có kết cấu tạm bợ, lụp xụp bên cạnh rạch Giồng Ông Tố bị cháy rụi.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra cháy có nhiều đồ nhựa.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 3.

Đám cháy xảy ra sau chợ Bình Trưng.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 4.
Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 5.
Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 6.

Hàng chục lính cứu hỏa được điều động.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 7.

Lửa thiêu rụi nhiều tài sản.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 8.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.




Theo Anh Vũ

Người lao động

