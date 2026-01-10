Khám xét khẩn cấp ở 2 khách sạn, tạm giữ Ngô Thị Dúp và 39 đối tượng trong chuyên án lớn

Công an TP Đà Nẵng chiều 10/1 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê vừa triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình tại khách sạn Mường Thanh và Samdi.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 09/01/2026, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn Mường Thanh, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại khách sạn Samdi (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện tại hai cơ sở nêu trên có dấu hiệu tổ chức chứa mại dâm cho người Việt Nam và người nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín tại các tầng cao khách sạn nhằm qua mắt lực lượng CATP.

Các đối tượng được đưa về điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ, phát hiện 01 cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 1.000.000 đồng; nhiều nhân viên nữ chờ bán dâm cho khách. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng tạm giữ 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 2 bao cao su đã qua sử dụng, 200 bao cao su chưa sử dụng, 290.000 won Hàn Quốc, 27.700.000 đồng tiền Việt Nam, 05 tập vé xông hơi – massage, 04 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi, lực lượng CATP phát hiện nhiều phòng VIP có hành vi mua bán dâm theo các “gói dịch vụ” được công khai tại quầy lễ tân, giá từ 1.800.000 đồng đến 4.800.000 đồng/lần. Khám xét khu vực lễ tân, tạm giữ: 01 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 01 bộ máy tính để bàn, 01 máy quẹt thẻ, 01 điện thoại di động và 20.180.000 đồng tiền mặt. Bước đầu xác định mỗi tháng các đối tượng thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Từ trái qua Ngô Thị Dúp, Trần Thị Hưởng, Nguyễn Đức Vũ - cơ sở Hoa Sứ, Mường Thanh - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Từ trái qua phải Trần Lâm Huy, Nguyễn Hữu Huy, Trương Thị Thuỳ Dung - cơ sở Samdi - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”; đồng thời đang tập trung lực lượng truy xét đối tượng Lê Long Việt, tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan nhằm mở rộng điều tra, xử lý vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu Lê Long Việt (SN 1991; HKTT: K115 Phùng Chí Kiên, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), là người trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn Samdi, khẩn trương ra trình diện tại Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để phối hợp làm việc.

Trường hợp cố tình trốn tránh, Cơ quan Công an sẽ áp dụng các biện pháp truy bắt theo quy định pháp luật.