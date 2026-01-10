Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp ở 2 khách sạn, tạm giữ Ngô Thị Dúp và 39 đối tượng trong chuyên án lớn

10-01-2026 - 21:51 PM | Xã hội

Công an xác định, các đối tượng có thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín tại các tầng cao khách sạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Công an TP Đà Nẵng chiều 10/1 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê vừa triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình tại khách sạn Mường Thanh và Samdi.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 09/01/2026, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn Mường Thanh, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại khách sạn Samdi (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện tại hai cơ sở nêu trên có dấu hiệu tổ chức chứa mại dâm cho người Việt Nam và người nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín tại các tầng cao khách sạn nhằm qua mắt lực lượng CATP.

Các đối tượng được đưa về điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ, phát hiện 01 cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 1.000.000 đồng; nhiều nhân viên nữ chờ bán dâm cho khách. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng tạm giữ 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 2 bao cao su đã qua sử dụng, 200 bao cao su chưa sử dụng, 290.000 won Hàn Quốc, 27.700.000 đồng tiền Việt Nam, 05 tập vé xông hơi – massage, 04 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi, lực lượng CATP phát hiện nhiều phòng VIP có hành vi mua bán dâm theo các “gói dịch vụ” được công khai tại quầy lễ tân, giá từ 1.800.000 đồng đến 4.800.000 đồng/lần. Khám xét khu vực lễ tân, tạm giữ: 01 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 01 bộ máy tính để bàn, 01 máy quẹt thẻ, 01 điện thoại di động và 20.180.000 đồng tiền mặt. Bước đầu xác định mỗi tháng các đối tượng thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Từ trái qua Ngô Thị Dúp, Trần Thị Hưởng, Nguyễn Đức Vũ - cơ sở Hoa Sứ, Mường Thanh - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Từ trái qua phải Trần Lâm Huy, Nguyễn Hữu Huy, Trương Thị Thuỳ Dung - cơ sở Samdi - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”; đồng thời đang tập trung lực lượng truy xét đối tượng Lê Long Việt, tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan nhằm mở rộng điều tra, xử lý vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu Lê Long Việt (SN 1991; HKTT: K115 Phùng Chí Kiên, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), là người trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn Samdi, khẩn trương ra trình diện tại Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để phối hợp làm việc.

Trường hợp cố tình trốn tránh, Cơ quan Công an sẽ áp dụng các biện pháp truy bắt theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giới thiệu Đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Nổi bật

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tính bán nhà, hàng xóm đã bị triệu tập

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tính bán nhà, hàng xóm đã bị triệu tập Nổi bật

Hiện trường vụ nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên phố Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên phố Hà Nội

21:42 , 10/01/2026
3 nhân viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ có vai trò gì?

3 nhân viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ có vai trò gì?

21:24 , 10/01/2026
Tin không khí lạnh mới nhất: Từ ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Tin không khí lạnh mới nhất: Từ ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

20:41 , 10/01/2026
Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Chiến Thuật và 3 người phụ nữ

Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Chiến Thuật và 3 người phụ nữ

20:16 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên