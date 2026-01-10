Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trường vụ nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên phố Hà Nội

10-01-2026 - 21:42 PM | Xã hội

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy bà T. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra sáng nay (10/1) tại cầu vượt Vọng (phường Kim Liên, TP Hà Nội) khiến 1 người đàn ông tử vong đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Tại hiện trường, hình ảnh người đàn ông không qua khỏi khiến nhiều người đau xót. 3 chiếc ô tô bị biến dạng, trong đó có một chiếc xe màu đen bị nát phần đầu, quay đầu vào thành cầu, xe máy hư hỏng nặng, các mảnh vỡ vương vãi.

Chiếc xe ô tô quay đầu vào thành cầu sau khi gây tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)

Phần đầu ô tô hư hỏng nặng. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Nguồn tin trên báo Đại Đoàn Kết cho biết, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 10/1, bà Phan Thị T. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô. mang BKS 29A - 853.XX lưu thông trên cầu vượt Vọng (hương từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh).

Khi đi đến khu vực trụ đèn ĐT7/11, ô tô của bà T. xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 14U1 - 415.XX do ông Trần Thanh H. (sinh năm 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển. Chiếc ô tô sau đó tiếp tục đâm dồn vào 2 ô tô khác đang đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông Trần Thanh H. tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy biến dạng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Báo VTC News)

Vụ tai nạn đã khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. (Ảnh: Anh Quang/Báo Dân Trí)

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nữ tài xế buồn ngủ, đạp nhầm chân ga. (Ảnh: Báo Lao Động)

Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, thông tin trên báo VnExpress cho biết thêm, theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 4, công an xác định nguyên nhân ban đầu là do bà T. buồn ngủ dẫn đến đạp nhầm chân ga, gây tai nạn. Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, qua kiểm tra nhanh cho kết quả bà T. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận xót xa, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn nói trên.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giới thiệu Đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Nổi bật

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tính bán nhà, hàng xóm đã bị triệu tập

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tính bán nhà, hàng xóm đã bị triệu tập Nổi bật

3 nhân viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ có vai trò gì?

3 nhân viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ có vai trò gì?

21:24 , 10/01/2026
Tin không khí lạnh mới nhất: Từ ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Tin không khí lạnh mới nhất: Từ ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

20:41 , 10/01/2026
Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Chiến Thuật và 3 người phụ nữ

Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Chiến Thuật và 3 người phụ nữ

20:16 , 10/01/2026
Mất sạch 3,5 tỉ đồng trong tài khoản vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Mất sạch 3,5 tỉ đồng trong tài khoản vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

19:59 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên