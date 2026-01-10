Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 nhân viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ có vai trò gì?

10-01-2026 - 21:24 PM | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ khẩn cấp 3 nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Những người này được xác định giữ vai trò trực tiếp trong khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Như đã thông tin, ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên phòng Quản lý chất lượng để điều tra về hành vi thu gom, chế biến thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, 3 nhân viên bị bắt gồm: Bà Phạm Thị Thúy Lan (46 tuổi, Phó Trưởng phòng), bà Bùi Thị Thoan (47 tuổi, nhân viên quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu) và bà Lại Thị Thanh Hương (52 tuổi, nhân viên bộ phận đầu vào).

Nhóm nhân sự này bị xác định có vai trò trực tiếp trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn đầu vào trước khi đưa vào sản xuất.

Số thịt này sau đó được bảo quản trong kho lạnh và đưa vào chế biến nhiều sản phẩm thực phẩm, trong đó có pate “cột đèn” – dòng sản phẩm quen thuộc của Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hơn 6.440 hộp pate loại 90g và 7.511 hộp pate loại 150g dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức tiêu hủy.

Không chỉ dừng lại ở pate, cơ quan chức năng còn phát hiện hơn 160 tấn thịt và sản phẩm chế biến trong kho lạnh của công ty nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella spp. Toàn bộ số hàng hóa này đã bị tiêu hủy tại khu xử lý thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ.

Liên quan đến vụ việc, ông Trương Sỹ Toàn – Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long – cũng bị bắt giữ khẩn cấp do liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” và khởi tố 9 bị can về hành vi “Cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi”.

