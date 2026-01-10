Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã
Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Phạm Thùy Trang Đài (tên gọi khác là Na Đắc Kỷ), người dân phát hiện báo công an gần nhất.
Ngày 9-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Thùy Trang Đài (SN 1993, tên gọi khác là Na Đắc Kỷ) về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo thông tin ban đầu Na Đắc Kỷ cùng một số người bạn cùng nhau đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long (TPHCM).
Khi đi ăn uống, một cô gái trong nhóm là V.T.L (SN 2002, quê Cà Mau) kể lại việc khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory đã xảy ra mâu thuẫn với Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) do bị gây khó dễ trong công việc.
Kể xong, L rủ Na Đắc Kỷ cùng nhóm bạn đến quán karaoke Victory để gặp Linh "giải quyết mâu thuẫn" và được cả nhóm đồng ý.
Sau đó, nhóm của L. di chuyển đến trước quán karaoke Victory nằm trên đường Hồ Văn Long (TPHCM) thì phát hiện Võ Yến Linh đang đứng trước sảnh quán cùng Nguyễn Lê Huy và một số người bạn.
L. và Na Đắc Kỷ lao vào đánh Linh. Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Lê Huy vào can ngăn thì bị Na Đắc Kỷ cùng một số đối tượng khác hành hung gây nên vụ hỗn chiến và chỉ dừng lại khi được nhiều người can năng.
Kết quả giám định xác định bị hại Nguyễn Lê Huy bị thương tích 14%. Một số người khác cũng bị đánh gây nhiều thương tích.
Quá trình điều tra, Phạm Thùy Trang Đài (Na Đắc Kỷ) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Trang Đài và kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng truy nã trên, nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM; Địa chỉ: 1114 Lê Đức Anh, phường Tân Tạo, TPHCM (gặp ĐTV Lê Trọng Hùng) hoặc trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.
Người lao động