Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 tỉnh, thành

10-01-2026 - 08:27 AM | Xã hội

Trong tuần (từ 5 đến 10/1), tại Quảng Ngãi, Lai Châu, Lạng Sơn và thành phố Huế đã diễn ra các Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Chiều 5/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Ngãi , tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 2594-QĐNS/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định số 2595-QĐNS/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 tỉnh, thành- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Quốc Huy và Thái Thanh Bình. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Ngày 6/1, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Vũ Hoàng Anh - Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thôi giữ chức Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 tỉnh, thành- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Vũ Hoàng Anh.

Sáng 7/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Lai Châu , hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 tỉnh, thành- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao các quyết định của Ban Bí thư cho hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Vinh. Ảnh: Báo Lai Châu

Chiều cùng ngày, tại TP. Huế , Thành ủy Huế phối hợp Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ .

Theo các quyết định của Ban Bí thư, bà Phạm Thị Minh Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030.

B à Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy Huế và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025–2030.

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 tỉnh, thành- Ảnh 4.

Bà Hồ Thị Thu Hằng (trái), bà Phạm Thị Minh Huệ (phải) nhận quyết định và hoa chúc mừng của lãnh đạo hai địa phương.

Theo PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo nóng: Người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền

Công an cảnh báo nóng: Người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền Nổi bật

Nữ giúp việc Nguyễn Thị Ngọc Thanh trộm hàng nghìn USD của vợ chồng người Nga ở TP.HCM

Nữ giúp việc Nguyễn Thị Ngọc Thanh trộm hàng nghìn USD của vợ chồng người Nga ở TP.HCM Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm, bóc gỡ đường dây tội phạm quy mô lớn của đôi vợ chồng

Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm, bóc gỡ đường dây tội phạm quy mô lớn của đôi vợ chồng

07:46 , 10/01/2026
Quy định mới liên quan tới hơn 70 triệu xe máy trên cả nước

Quy định mới liên quan tới hơn 70 triệu xe máy trên cả nước

07:36 , 10/01/2026
Khởi tố Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

Khởi tố Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

07:10 , 10/01/2026
Bắt đối tượng Trần Thanh Hoàng sinh năm 1983

Bắt đối tượng Trần Thanh Hoàng sinh năm 1983

19:59 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên