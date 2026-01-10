Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

10-01-2026 - 07:10 AM | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên (Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 9/1, theo thông tin trên báo Dân Việt dẫn nguồn từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên - Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng giám Công ty TNHH Ngọc Thiên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global- Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Trịnh Phan Thiên. Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VnExpress cho biết, Thiên đã gian dối khi dùng nhiều công ty khác nhau, đều do mình điều hành, để phát hành 3 đợt trái phiếu trái quy định có tổng giá trị hơn 1.253 tỷ đồng. Thiên sau đó huy động được tổng số tiền hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp.

Tiền huy động được, bị can không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết, mà dùng hết cho cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Trước đó, đầu tháng 12/2025, Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định. Doanh nghiệp bị xác định là không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với nhiều báo cáo tài chính, kiểm toán.

Ngọc Thiên Global tiền thân là một làng nghề đúc chì và tái chế kim loại lâu đời, chuyên về buôn bán kim loại, xử lý chất thải nguy hại, tái chế kim loại màu. Doanh nghiệp sau đó mở rộng sang lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, đầu tư tài chính.

Tháng 3/2017, Ngọc Thiên Global tăng vốn điều lệ từ 7,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và sau đó có quy mô 990 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Trong đó, ông Thiên giữ hơn 99% vốn điều lệ.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui trước Tết Bính Ngọ: Hơn 3,5 triệu người nhận cùng lúc 2 khoản tiền lớn, cập nhật ngay lịch chi trả

Tin vui trước Tết Bính Ngọ: Hơn 3,5 triệu người nhận cùng lúc 2 khoản tiền lớn, cập nhật ngay lịch chi trả Nổi bật

Tết Nguyên đán 2026: Những người dân nào sẽ nhận được 2,3 triệu đồng và 0,08 chỉ vàng 24K chế tác?

Tết Nguyên đán 2026: Những người dân nào sẽ nhận được 2,3 triệu đồng và 0,08 chỉ vàng 24K chế tác? Nổi bật

Nữ giúp việc Nguyễn Thị Ngọc Thanh trộm hàng nghìn USD của vợ chồng người Nga ở TP.HCM

Nữ giúp việc Nguyễn Thị Ngọc Thanh trộm hàng nghìn USD của vợ chồng người Nga ở TP.HCM

07:04 , 10/01/2026
Công an cảnh báo nóng: Người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền

Công an cảnh báo nóng: Người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền

21:59 , 09/01/2026
Bắt đối tượng Trần Thanh Hoàng sinh năm 1983

Bắt đối tượng Trần Thanh Hoàng sinh năm 1983

19:59 , 09/01/2026
Ông Trương Quốc Huy xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Trương Quốc Huy xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

18:41 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên