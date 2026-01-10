Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ giúp việc Nguyễn Thị Ngọc Thanh trộm hàng nghìn USD của vợ chồng người Nga ở TP.HCM

10-01-2026 - 07:04 AM | Xã hội

Lợi dụng lúc dọn dẹp vệ sinh, Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã trộm hàng nghìn USD, Euro, Baht... của chủ nhà người Nga. Tuy nhiên, hành vi này đã nhanh chóng bị Công an xã Nhà Bè lật tẩy và thu hồi tài sản.

Ngày 9/1, Công an xã Nhà Bè (TP.HCM) vừa tổ chức trao trả lại tài sản bị mất trộm cho vợ chồng ông Ulyakhin Sergey (quốc tịch Nga).

Trước đó, ngày 1/1, ông Ulyakhin Sergey đến Công an xã Nhà Bè trình báo về việc bị mất hơn 1.500 USD, 450 Euro, 22.000 Bath và 1.800 Nhân dân tệ, tại một căn hộ thuộc khu nhà ở Nam Sài Gòn.

Trao trả lại tài sản bị mất trộm cho vợ chồng ông Ulyakhin Sergey (quốc tịch Nga).

Qua điều tra, công an nhận thấy Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984, ngụ xã Bình Hưng), là người giúp việc dọn dẹp, vệ sinh chỗ ở cho vợ chồng ông Ulyakhin Sergey, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời tới làm việc. 

Tại công an, Thanh thừa nhận đã lấy số ngoại tệ trên. Thanh khai trong lúc dọn vệ sinh phát hiện trong phòng ngủ của vợ ông Ulyakhin Sergey có nhiều ngoại tệ nên lấy trộm. Sau đó, nữ giúp việc giữ lại 1.200 USD và đem số còn lại đến tiệm vàng để đổi được gần 50 triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Nhận lại tài sản, vợ chồng ông Ulyakhin Sergey rất vui mừng. Đồng thời, 2 vợ chồng gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nhà Bè vì đã giúp vợ chồng họ tìm lại được số tài sản bị mất.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

