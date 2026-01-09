Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Trương Quốc Huy xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

09-01-2026 - 18:41 PM | Xã hội

Ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị đồng ý cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trương Quốc Huy xin thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Ảnh 1.

Ông Trương Quốc Huy

Ngày 9/1, tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Phạm Đại Dương - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý cho ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Trước đó, ông Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân.

Ông Trương Quốc Huy sinh năm 1970, quê Ninh Bình, có trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị, từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại các địa phương và doanh nghiệp Nhà nước.

Theo Viết Hà

Tiền Phong

