Ông Phạm Đại Dương được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

09-01-2026 - 17:59 PM | Xã hội

Ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phạm Đại Dương được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Đại Dương. Ảnh: Trọng Đạt.

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 -2030.

Cùng với đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Phạm Đại Dương tham gia Đảng ủy Quân khu 2 theo quy định.

Ông Phạm Đại Dương được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Ảnh 2.

Ông Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đạt

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng khẳng định, ông Phạm Đại Dương là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm phong phú trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Ông Phạm Đại Dương có tư duy nhạy bén , phương pháp làm việc khoa học, phong cách lãnh đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở; ở mỗi cương vị được giao đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, ông Phạm Đại Dương sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, hoàn thành xuất sắc trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Lê Minh Hưng đề nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển, cực tăng trưởng mới của vùng trung du và miền núi phía Bắc .

Ông Phạm Đại Dương được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Ảnh 3.

Ông Phạm Đại Dương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đạt

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, phân công của Bộ Chính trị; khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Trung ương Đảng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, sẽ nỗ lực cao nhất, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương; giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần tận tâm, tận lực; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị củng cố khối đại đoàn kết , thống nhất; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh, xây dựng Phú Thọ giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, thương mại, văn hóa, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao của vùng.

Ông Phạm Đại Dương được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Ảnh 4.

Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tặng hòa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Phạm Đại Dương, sinh ngày 6/2/1974, quê quán thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp; thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, cử nhân Hóa học, cử nhân Ngân hàng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; trước khi được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Phạm Đại Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo Viết Hà

Tiền Phong

