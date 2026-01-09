"Cẩm nang" nhận diện lừa đảo tinh vi dịp Tết

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM, dịp Tết là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động, lợi dụng tâm lý chủ quan, nhu cầu mua sắm, vui chơi, đi lại và các chính sách an sinh của Nhà nước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, chỉ cần giữ được sự tỉnh táo, cảnh giác, người dân có thể ngăn chặn từ 80-90% nguy cơ bị lừa đảo.