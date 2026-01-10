136 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong tuần từ ngày 05/01 đến 12h00' ngày 09/01/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn ghi nhận những biến động đáng chú ý qua từng ngày. Sau giai đoạn giữa tuần (ngày 07/01) với số ca vi phạm tăng cao (43 ca), thì đến ngày 09/01, con số này đã giảm sâu xuống mức thấp kỷ lục với chỉ 05 trường hợp vượt đèn đỏ.

Tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tính chung trong tuần, camera AI đã tự động nhận diện và ghi hình tổng cộng 65 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 36 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, ngày 09/01 ghi nhận sự chuyển biến tích cực về ý thức khi không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, tại khu vực đường Lê Văn Lương, camera giám sát cũng phát hiện tổng cộng 02 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định (ghi nhận vào các ngày 06 và 07/01). Trong hai ngày cuối tuần, khu vực này không phát hiện thêm trường hợp vi phạm nào mới.

Ghi nhận tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện lưu thông trung bình mỗi ngày đạt khoảng 8.500 lượt. Camera ghi lại 11 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp chạy quá tốc độ quy định trong suốt tuần lễ đầu năm.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu và nộp phạt nguội online

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Công an thành phố Hà Nội vừa triển khai xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ của Bộ Công an

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Bước 2: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Bước 3: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Bước 4: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” sau đó thực hiện theo hệ thống để thực hiện nộp phạt.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Điểm c Khoản 7 Điều 7: "Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông)." Hình thức bổ sung: Trừ 04 điểm giấy phép lái xe (Điểm b Khoản 13 Điều 7).

Điểm h Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách."

Điểm i Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải tội phạm)."