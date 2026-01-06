Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

583 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

06-01-2026 - 15:59 PM | Xã hội

Những chủ xe có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong thời gian từ ngày 27/12/2025 đến 04/01/2026, qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện tổng cộng 583 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Danh sách các trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

Ô TÔ: 508 TRƯỜNG HỢP

Vượt đèn đỏ: 23 trường hợp

12A-142.21; 29A-195.38; 30E-412.90; 30G-359.57; 30E-775.19; 30A-728.68; 30K-024.67

89A-195.67; 98A-512.25; 98A-427.18; 98A-579.28; 98C-170.77; 98A-566.00; 98A-479.83; 98C-209.98; 98A-201.23; 98A-799.75; 98A-403.92; 98C-319.30; 98A-860.09; 98A-589.77

99A-554.86; 99A-724.92; 99H-088.52

Lấn làn, đè vạch: 114 trường hợp

12A-213.32; 17C-159.87; 20A-510.41; 20A-142.10; 22C-054.75; 29H-485.38; 29H-150.69; 29H-156.34; 29A-195.38; 30H-696.75; 30E-027.30; 30N-6522; 30E-731.18; 30E-319.38; 30M-481.62; 30E-812.58; 30E-782.54; 30K-337.08; 30L-781.27; 30K-658.68; 30G-857.60

51H-506.11; 60A-764.30; 60A-868.25; 88A-446.33; 89C-188.25;98A-517.46; 98B-015.22; 98C-275.33; 98A-518.58; 98C-371.13; 98C-304.43; 98A-204.01; 98A-077.32; 98A-835.13; 98A-381.41; 98A-531.86; 98A-212.40; 98C-090.50; 98A-105.48; 98A-769.05; 98A-069.08; 98C-316.16; 98A-813.76; 98A-877.71; 98A-611.17; 98A-647.57; 98E-010.49; 98A-199.00;

98C-321.93; 98A-611.95; 98C-186.68; 98A-542.53; 98B-032.46; 98C-181.98; 98A-641.70; 98A-364.74; 98C-210.72; 98H-080.76; 98A-084.83; 98H-2858; 98A-899.68; 98A-323.54; 98B-038.15; 98C-351.13; 98A-566.01; 98A-257.93; 98H-053.28; 98A-836.93; 98C-341.69; 98D-014.41; 98A-029.06; 98C-303.97; 98A-091.20; 98A-753.20; 98A-396.56; 98A-141.44; 98A-187.29; 98A-094.24; 98A-883.66; 98A-788.07; 98A-078.61; 98C-031.98; 98A-732.25; 98H-073.16; 98A-279.16; 98E-007.06; 98A-517.48; 98B-040.09; 98A-835.17; 98H-045.98; 98H-070.19; 98A-849.44; 99K-8198; 99B-157.43; 99A-472.69; 99A-961.71; 99A-882.86; 99C-220.30; 99A-976.88; 99F-009.71; 99A-941.12; 99A-047.88; 99B-143.68

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Rẽ trái tại nơi có biển cấm: 29 trường hợp

29D-563.14; 29A-815.35; 29A-341.97; 30U-9881; 30A-523.34; 88A-199.94; 98A-362.20; 98A-455.51; 98A-252.35; 98A-141.52; 98A-719.78; 98A-510.46; 98A-387.29; 98A-252.66; 98C-273.77; 98A-691.90; 98A-826.12; 98C-164.12; 98A-692.22; 98C-215.85; 98A-631.79; 98A-566.97; 98A-088.31; 99A-374.13; 99A-638.83; 99A-145.53; 99A-705.77; 99A-515.29; 99B-113.75.

Dừng xe dưới gầm cầu vượt: 07 trường hợp

AA-22-99; 19C-200.92; 20A-898.02; 29A-298.18; 98A-356.39; 51H-015.83; 98A-765.64;

Chạy quá tốc độ quy định: 335 trường hợp

12H-044.38; 12A-162.64; 12A-081.25; 12A-301.96; 12A-113.78; 12A-157.37; 12A-035.05

14A-728.54; 14A-298.88; 14A-138.06; 14F-007.12; 14H-099.34; 15K-324.74; 15K-739.20; 15A-817.96; 15A-869.09; 17A-440.14; 17A-142.68; 18B-001.85; 18A-131.00; 18A-358.54; 18H-030.20; 20A-069.25; 20A-208.69; 22A-032.60; 22B-007.61; 26A-282.91; 28A-026.16; 28A-138.89; 29H-970.12; 29H-071.23; 29E-450.91; 29H-805.10; 29H-576.45; 29H-965.77; 29H-669.58; 29H-628.32; 29H-891.74; 29H-282.13; 29H-393.40; 29H-834.94; 29H-789.06; 29H-853.70; 29H-421.63; 29H-605.78; 29H-616.72; 29H-765.36; 29H-121.58; 29H-776.48; 29H-927.82;29H-859.20; 29H-280.17; 29H-185.00; 29H-383.00; 29H-542.93; 29D-307.06;

29D-536.70; 29D-227.46; 29D-216.27; 29D-132.60; 29C-737.86; 29C-270.98; 29C-613.00; 29C-596.98; 29C-582.48; 29C-352.91; 29C-798.50; 29E-350.42; 29E-474.72; 29E-004.87; 29E-394.33; 29E-339.26; 29E-420.91; 29E-010.33; 29E-090.26; 29E-137.62; 29E-368.41; 29E-148.06; 29K-298.91; 29K-105.49; 29K-007.81; 29K-078.97; 29K-278.04; 29K-145.18; 29K-072.81; 29K-047.14; 29K-118.62; 29K-075.02; 29K-108.00; 29A-050.24; 29A-252.77; 29A-497.12; 29A-586.40; 29A-242.01; 30E-826.59; 30B-969.99; 30G-479.56; 30B-883.58; 30A-738.79; 30H-320.24; 30A-287.42; 30E-765.13; 30H-122.11; 30L-060.47; 30E-513.17; 30F-475.02; 30H-393.39; 30L-772.61; 30H-886.40; 30M-512.01; 30T-6880; 30H-917.25; 30G-253.58; 30H-673.56; 30K-279.18; 30H-119.85; 30H-656.86; 30F-300.50; 30L-734.42;

30G-691.13; 30F-916.90; 30K-504.01; 30M-448.03; 30B-119.64; 30M-3615; 30M-485.31; 30B-003.20; 30L-441.43; 30F-939.24; 30H-062.19; 30M-341.34; 30A-643.59; 30K-108.57; 30H-555.20; 30F-036.40; 30E-299.34; 30M-167.47; 30B-047.63; 30F-418.21; 30F-806.78; 30M-878.47; 30K-211.92; 30G-004.01; 30B-789.66; 30F-621.29; 30M-879.13; 30F-113.81; 30M-388.50; 30F-539.97; 30M-438.04; 30G-238.31; 30L-845.35; 30K-877.08; 30M-745.84; 30A-010.83; 30A-950.83; 30K-998.37; 30L-126.89; 30A-870.12; 30L-098.72; 30E-150.82; 30M-657.18; 30M-008.29; 30N6447;

30K-474.38; 30A-393.76; 30A-733.38; 30H-042.13; 30M-026.79; 30E-611.85; 30K-733.87; 30A-775.89; 30G-804.14; 30F-215.07; 30G-667.17; 30K-215.52; 30B-398.98; 30H-109.18; 34C-139.19; 34A-586.41; 34A-779.21; 34A-884.31; 34A-770.98; 34A-936.06; 34H-051.69

35A-569.41; 36B-559.80; 36K-046.57; 37K-381.03; 37K-150.49; 37K-092.09; 37K-678.59; 47A-926.61; 50E-402.52; 51H-506.11; 60A-764.30; 60A-868.25; 61C-215.90; 88A-320.36; 89A-238.06; 89A-543.38; 89A-736.47; 89A-122.02; 89C-270.37; 89C-198.84; 89C-203.31; 89C-156.32; 89C-106.33;

89H-087.47; 89H-078.82; 89H-104.72; 89H-088.44; 90A-144.86; 90A-198.39; 90A-224.65; 90H-019.52; 97B2-07722; 98F-003.02; 98A-845.22; 98B-038.05; 98B-082.49; 98A-809.28; 98A-659.87; 98A-615.09; 98A-666.77; 98LD-004.56; 98A-559.16; 98C-273.09; 98A-379.01; 98A-514.31; 98H-070.87; 98A-468.07; 98A-627.56; 98A-703.25; 98A-577.44; 98A-901.63; 98A-339.90; 98A-428.91; 98A-261.93; 99A-918.73; 99A-473.84; 99A-161.93; 99A-961.52; 99C-148.12; 99A-956.48; 99A-354.71; 99A-445.98; 99A-531.09; 99A-443.22; 99A-333.83; 99A-903.11; 99A-989.61; 99A-275.98; 99A-795.08; 99A-773.78; 99A-915.12; 99A-969.77; 99A-852.96; 99A-995.18; 99A-490.04; 99A-337.27; 99A-508.31; 99A-885.61; 99H-080.41; 99A-261.35; 99A-187.73; 99B-034.60; 99A-757.04; 99A-162.24; 99A-435.59; 99B-102.70; 99A-394.31; 99C-245.43; 99A-584.03; 99A-533.09; 99H-082.62; 99E-007.76

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

MÔ TÔ: 75 TRƯỜNG HỢP

Vượt đèn đỏ: 46 trường hợp

29C1-930.87; 98B3-794.81; 98B2-507.41; 98B3-937.80; 98B2-767.19; 98K1-276.46; 98F1-033.24; 98B2-476.13; 98N1-152.16; 98B3-477.84; 98B3-209.47; 98B3-204.83; 98B3-203.71; 98AA-093.95; 98AH-060.23; 98H1-379.60; 98B3-818.07; 98B2-147.76; 98B3-828.25; 98E1-906.18; 98AB-140.17; 98B3-663.80; 98AM-000.94; 98B3-829.39; 98B1-362.86; 98B1-823.38; 98B2-344.48; 98B3-273.31; 98B2-167.15; 98B1-856.71; 98AA-067.84; 98B2-412.96; 98B3-214.48; 98B3-503.01; 98B1-241.94; 98B3-764.08; 98AA-115.11; 98B1-743.68; 99AA-527.51; 99AA-386.77; 99AA-985.93; 99AA-598.28; 99AA-535.13; 99AA-413.24; 99F1-159.00

Chạy quá tốc độ quy định: 29 trường hợp

12U1-083.96; 12AA-250.18; 15F1-009.56; 20G1-596.86; 22AA-318.84; 22AA-43201; 26P1-117.99; 29Y5-758.48; 29F1-136.59; 29V3-627.03; 37PA-174.02; 90B3-370.28; 97B2-07722; 98K1-373.03; 98B2-22006; 98B3-361.93; 98Y5-9117; 98B3-46229; 98L1-19521; 98D1-598.85; 99E1-416.64; 99C1-243.03; 99E1-59389; 99K1-246.34; 99C1-528.27; 99E1-335.43; 99AA-373.42

Để tra cứu thông tin phương tiện vi phạm bị phạt nguội, người dân có thể thực hiện tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng một lỗi có mức phạt lên đến 22 triệu đồng

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

