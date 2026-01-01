Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh sách phạt nguội mới nhất, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

01-01-2026 - 09:35 AM | Xã hội

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI đã phát hiện 19 lượt vượt đèn đỏ và 20 người không đội mũ bảo hiểm.

Theo dữ liệu trích xuất từ 12h ngày 30/12 đến 12h ngày 31/12/2025, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) thí điểm tại nội đô Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, AI đã tự động nhận diện 19 trường hợp mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). 20 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Cùng thời điểm, hệ thống giám sát tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận lưu lượng 10.798 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71,5 km/h. Qua phân tích hình ảnh, hệ thống phát hiện 08 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn theo quy định.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh, biển số xe và thời gian vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục "phạt nguội".

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Danh sách phạt nguội mới nhất, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Danh sách phạt nguội mới nhất, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Danh sách phạt nguội mới nhất, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Điểm c Khoản 7 Điều 7: "Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông)." Hình thức bổ sung: Trừ 04 điểm giấy phép lái xe (Điểm b Khoản 13 Điều 7).

Điểm h Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách."

Điểm i Khoản 2 Điều 7: "Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội 'mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy' hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải tội phạm)."

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

