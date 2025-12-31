Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng loạt khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thu Thảo

31-12-2025 - 21:59 PM | Xã hội

Công an Đà Nẵng vừa khởi tố Nguyễn Thị Thu Thảo, tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ nhiều tài liệu và chứng cứ quan trọng.

Ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, quận Sơn Trà) cùng 2 đối tượng liên quan về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu, lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty "ma" để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng. Các hóa đơn này được cung cấp cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và cả nước với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỷ đồng. Qua đó, nhóm của Thảo đã thu lợi bất chính số tiền hơn 15 tỷ đồng.

2 bị can tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Việc triệt phá đường dây này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố. Trong ngày 31/12, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ nhiều tài liệu và chứng cứ quan trọng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các doanh nghiệp đã mua hóa đơn của nhóm Thảo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

