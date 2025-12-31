Ngày cuối của năm 2025, một người chơi vé số Vietlott trúng thưởng hơn 17 tỉ đồng

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 31-12- ngày cuối cùng của năm 2025, một tờ vé số loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 17 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot là 01-25-35-36-37-45.

Trước đó, vào đêm Giáng sinh (24-12), thị trường xổ số cũng ghi nhận một người dân ở TPHCM trúng giải Jackpot, vé số Mega 6/45 của Vietlott trị giá 21,5 tỉ đồng.