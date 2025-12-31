Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày cuối của năm 2025, một người chơi vé số Vietlott trúng thưởng hơn 17 tỉ đồng

31-12-2025 - 21:31 PM | Xã hội

Một người chơi vé số Mega 6/45 của Vietlott đã trúng giải độc đắc (Jackpot) tại kỳ quay số vào ngày cuối cùng của năm 2025.

Ngày cuối của năm 2025, một người chơi vé số Vietlott trúng thưởng hơn 17 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 31-12- ngày cuối cùng của năm 2025, một tờ vé số loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 17 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot là 01-25-35-36-37-45.

Trước đó, vào đêm Giáng sinh (24-12), thị trường xổ số cũng ghi nhận một người dân ở TPHCM trúng giải Jackpot, vé số Mega 6/45 của Vietlott trị giá 21,5 tỉ đồng.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nổi bật

3 cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026

3 cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026 Nổi bật

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TƯ Đảng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TƯ Đảng

21:06 , 31/12/2025
Lệnh bắt tạm giam công chức Phạm Viết Dực

Lệnh bắt tạm giam công chức Phạm Viết Dực

20:40 , 31/12/2025
Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm

20:34 , 31/12/2025
Nhận quà Tết 400.000 đồng, người dân ai cũng phải biết 3 điều này

Nhận quà Tết 400.000 đồng, người dân ai cũng phải biết 3 điều này

20:03 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên