Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm
31-12-2025 - 20:34 PM |
Xã hội
Chiều 31/12, các trục đường huyết mạch hướng ra ngoại thành kẹt cứng khi dòng người ồ ạt đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch. Lượng phương tiện tăng đột biến ngay sau giờ làm việc cuối cùng khiến việc di chuyển thoát khỏi nội đô trở nên vô cùng chật vật.
VIDEO: Dòng người quê nghỉ Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc từ sớm.
Chiều 31/12, dù chưa kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, song theo quan sát, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu xảy ra ùn tắc, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.
Tại khu vực đường Khuất Duy Tiến hướng về cửa ngõ phía Nam từ khoảng 14h lượng phương tiện đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm.
Người dân mang theo nhiều đồ đạc, vali lỉnh kỉnh rời Thủ đô về quê đón Tết.
Lượng phương tiện gia tăng đột biến khiến tình trạng ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường.
Tại các bến xe lớn của Thủ đô như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm… từ đầu giờ chiều đã ghi nhận đông đảo người dân đến mua vé về quê.
Người dân di chuyển khó khăn trên đường Khuất Duy Tiến, lối lên Vành đai 3 ùn tắc dài.
Giao thông ùn dài cả trên và dưới Vành đai 3 lúc 15h.
Khu vực đường Trường Chinh lúc 15h30.
Khu vực trước cổng Bến xe Nước Ngầm cũng đông nghịt phương tiện từ sớm.
Đường Ngọc Hồi hướng về QL 1A cũ, dòng phương tiện chật cứng, xe máy len lỏi qua dòng xe để di chuyển.
Dòng phương tiện nối đuôi nhau theo hướng rời Thủ đô.
Theo Đức Nguyễn
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
