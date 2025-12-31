Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm

31-12-2025 - 20:34 PM | Xã hội

Chiều 31/12, các trục đường huyết mạch hướng ra ngoại thành kẹt cứng khi dòng người ồ ạt đổ về quê nghỉ Tết Dương lịch. Lượng phương tiện tăng đột biến ngay sau giờ làm việc cuối cùng khiến việc di chuyển thoát khỏi nội đô trở nên vô cùng chật vật.

VIDEO: Dòng người quê nghỉ Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc từ sớm.
Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 1.

Chiều 31/12, dù chưa kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, song theo quan sát, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu xảy ra ùn tắc, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 2.

Tại khu vực đường Khuất Duy Tiến hướng về cửa ngõ phía Nam từ khoảng 14h lượng phương tiện đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 3.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 4.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 5.

Người dân mang theo nhiều đồ đạc, vali lỉnh kỉnh rời Thủ đô về quê đón Tết.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 6.

Lượng phương tiện gia tăng đột biến khiến tình trạng ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 7.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 8.

Tại các bến xe lớn của Thủ đô như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm… từ đầu giờ chiều đã ghi nhận đông đảo người dân đến mua vé về quê.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 9.

Người dân di chuyển khó khăn trên đường Khuất Duy Tiến, lối lên Vành đai 3 ùn tắc dài.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 10.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 11.

Giao thông ùn dài cả trên và dưới Vành đai 3 lúc 15h.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 12.

Khu vực đường Trường Chinh lúc 15h30.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 13.

Khu vực trước cổng Bến xe Nước Ngầm cũng đông nghịt phương tiện từ sớm.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 14.

Đường Ngọc Hồi hướng về QL 1A cũ, dòng phương tiện chật cứng, xe máy len lỏi qua dòng xe để di chuyển.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 15.

Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm- Ảnh 16.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau theo hướng rời Thủ đô.

Theo Đức Nguyễn

Tiền Phong

Từ Khóa:
ùn tắc giao thông

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi quan trọng khi dùng mạng xã hội từ ngày 1/1/2026

Thay đổi quan trọng khi dùng mạng xã hội từ ngày 1/1/2026 Nổi bật

Từ 1/1/2026: Thêm nhiều trường hợp được hưởng 100% BHYT, người dân nên nắm rõ để đảm bảo quyền lợi

Từ 1/1/2026: Thêm nhiều trường hợp được hưởng 100% BHYT, người dân nên nắm rõ để đảm bảo quyền lợi Nổi bật

Nhận quà Tết 400.000 đồng, người dân ai cũng phải biết 3 điều này

Nhận quà Tết 400.000 đồng, người dân ai cũng phải biết 3 điều này

20:03 , 31/12/2025
Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng Lò Minh Phương

Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng Lò Minh Phương

19:43 , 31/12/2025
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Quốc Hoàng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Quốc Hoàng

19:06 , 31/12/2025
3 cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026

3 cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026

18:37 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên