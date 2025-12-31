Người dân hối hả rời Hà Nội, cửa ngõ ùn tắc chiều cuối năm

Chiều 31/12, dù chưa kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, song theo quan sát, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu xảy ra ùn tắc, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.