Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc, có nơi dưới 7 độ C, miền Trung mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo diễn biến trong 24-48 giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.



Dự báo đợt không khí lạnh tràn về có thể khiến miền Bắc có nơi rét dưới 7 độ C

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Ngày 1-1, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày và đêm 1-1, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 1-1, trời chuyển rét. Từ tối và đêm, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Chủ động ứng phó không khí lạnh

Từ ngày 2 đến 3-1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2 đến 3-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TPĐà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ở miền Bắc theo dõi chặt bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại; rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại.

Chi tiết thời tiết trong ngày đầu năm mới 2026

Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, từ đêm trời chuyển rét, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi Đông Bắc Bộ 17-19 độ C; thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam mưa vài nơi, gần sáng 2-1 có mưa rào và dông. Phía Bắc từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; thấp nhất 16-19 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; thấp nhất 19-22 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; thấp nhất 14-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 22-24 độ C.