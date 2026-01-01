Bắt tạm giam giám đốc Trần Văn Kiên và phó giám đốc Phạm Khắc Học

Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Phạm Khắc Học, sinh năm: 1989, ngụ xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát và Trần Văn Kiên, sinh năm: 1986, ngụ phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát, phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Phạm Khắc Học (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Bị can Trần Văn Kiên (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên đã lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho các khách hàng ký Hợp đồng mua các nền đất trong Dự án Khu Dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City).

Sau khi các khách hàng chuyển tiền thì Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, với số tiền chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng, đến nay không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận và không còn khả năng chi trả tiền cho khách hàng.

Cơ quan chức năng thông báo đến những cá nhân, tổ chức ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu cân cư Kiên Cường Phát (Dự án Khu đô thị Ruby City), phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai với Phạm Khắc Học, Trần Văn Kiên, Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát khẩn trương trình báo và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ liên hệ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, SĐT: 0693.480.187 hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Trọng Lực, SĐT; 0973.793.777) để làm việc, làm rõ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.