Truy nã đặc biệt nữ kế toán Nguyễn Thị Vân Anh, truy tìm 3 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng chiều 10/1 cho biết vừa ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và ra quyết định truy nã loại “đặc biệt” với 01 bị can là kế toán và ra quyết định truy tìm với 3 đối tượng khác là người nước ngoài.

Đây là kết quả mở rộng điều tra giai đoạn 3 vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (đường Trần Phú, phường Hải Châu).

Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy nã “đặc biệt” đối với Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1995), trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn – là đối tượng giữ vai trò Kế toán của Phòng khám, cũng là người trực tiếp thực hiện và tham gia giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định, hợp thức hóa các khoản thu chi bất hợp pháp.

Quá trình điều tra xác định, Phòng khám này đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh, bỏ ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của công ty gây thiệt hại bước đầu cho cơ quan thuế số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Hiện nay, do đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Vân Anh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quyết định truy nã với nữ kế toán - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định truy tìm đối với LI HAI XIA (sinh năm 1976); GU SHIPING (sinh năm 1981) và ZHANG XUE QIN (sinh năm 1978), cùng quốc tịch Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan Công an, đây là 3 đối tượng có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám. Bước đầu xác định, các đối tượng này có dấu hiệu tham gia vào các hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối hoạt động tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị người dân, các tổ chức, cá nhân nếu có thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy tìm, hoặc từng là khách hàng của phòng khám, chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Nhân viên là “bác sỹ” giả rời khỏi phòng khám khi có đoàn kiểm tra

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều vi phạm tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu).

Ngày 4/7/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 quản lý nhân sự và nhân viên phòng khám về hành vi lừa dối khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với nhóm đối tượng - Ảnh: Bộ Công an Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với nhóm đối tượng - Ảnh: Bộ Công an

Đến ngày 15/9/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 4 bị can gồm: Nông Thị Thu – Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng; Lê Hồng Hải – Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng; cùng hai nhân viên Đỗ Thị Hảo và Phạm Thị Mỹ Hạnh.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phòng khám tuyển dụng một số bác sỹ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị; đồng thời cũng tuyển dụng một số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định (thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12) để giả bác sỹ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân.

Để đối phó với cơ quan chức năng, phòng khám này yêu cầu mỗi khi có đoàn kiểm tra đột xuất thì số nhân viên là “bác sỹ” giả phải nhanh chóng rời khỏi phòng khám theo lối ra đã được phòng khám thiết kế sẵn, số này sau đó được thay thế bằng bác sĩ có chứng chỉ hợp pháp. Giấy phép hành nghề đứng tên một số bác sĩ đủ điều kiện, nhưng theo điều tra, số bác sĩ này hiếm khi có mặt tại cơ sở.

4 đối tượng bị khởi tố vào tháng 9/2025 trong vụ án Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đáng chú ý, để rút hầu bao của khách hàng, phòng khám này đã chỉ đạo nhân viên “vẽ bệnh”, đưa thông tin không đúng về từng khâu thủ thuật để kích giá các gói dịch vụ, mục đích là làm cho khách hàng hoang mang mà chọn gói có dịch vụ có giá tiền cao hơn rất nhiều so với thực tế. Bên cạnh đó, khi khách hàng chọn các gói thấp thì trong quá trình thực hiện thủ thuật, nhân viên ở đây sẽ tìm cách gây đau đớn hoặc gây hoang mang bằng cách đưa ra những biến chứng về bệnh để khách hàng chuyển sang gói dịch vụ với giá tiền cao nhất (giá từ 5 đến 30 triệu đồng)…

Điều tra ban đầu xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng từ 101 khách hàng.

Vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan.