Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội bắn pháo hoa 30 phút chào mừng Đại hội XIV của Đảng

10-01-2026 - 15:26 PM | Xã hội

Hà Nội bắn pháo hoa 30 phút chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch phối hợp tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình bắn pháo hoa có thời lượng khoảng 30 phút, dự kiến bắt đầu từ 20h10 ngày 23/1/2026 theo kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group bảo đảm.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Ảnh minh họa

Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan, chức năng của Bộ Quốc phòng nắm kết quả kiểm tra đánh giá hợp quy bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng đối với sản phẩm pháo hoa do Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 nhập khẩu; kết quả kiểm tra bảo đảm đủ điều kiện đối với lực lượng chuyên gia người nước ngoài và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group đảm nhiệm.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tổ chức lắp đặt các màn hình LED ở hai bên Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ nhân dân xem Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

UBND phường Từ Liêm được giao nhiệm vụ bảo đảm mặt bằng cho Tập đoàn Sun Group tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai xây dựng trận địa bắn pháo hoa; bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn...

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu?

Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu? Nổi bật

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã Nổi bật

Công an tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều bán bộ

Công an tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều bán bộ

14:59 , 10/01/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Đại SN 2003

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Đại SN 2003

14:47 , 10/01/2026
Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tính bán nhà, hàng xóm đã bị triệu tập

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tính bán nhà, hàng xóm đã bị triệu tập

14:25 , 10/01/2026
Ấn tượng mạnh trước tượng Phật dát vàng 24K cao 7,2 m vừa an vị trên đỉnh núi Bà Đen

Ấn tượng mạnh trước tượng Phật dát vàng 24K cao 7,2 m vừa an vị trên đỉnh núi Bà Đen

14:04 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên