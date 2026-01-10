Ấn tượng mạnh trước tượng Phật dát vàng 24K cao 7,2 m vừa an vị trên đỉnh núi Bà Đen

Những ngày qua, hình ảnh tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni dát vàng 24K an vị trên đỉnh núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của quần thể tâm linh nơi "nóc nhà Nam Bộ".
Từ ngày 1-1-2026, tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni chính thức mở cửa đón người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái.
Pho tượng được chế tác bằng đồng đỏ, cao 7,2 m, bề mặt sơn nhũ vàng 24K, an vị tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen.
Lễ an vị được tổ chức trang nghiêm, do Thượng tọa Thích Thanh Phong – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ sự, với các nghi thức truyền thống như niệm Phật, tụng kinh chúc phúc, dâng hoa đăng.
Việc an vị tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni có ý nghĩa đặc biệt trong việc lan tỏa các giá trị tâm linh lâu đời của núi Bà Đen, đồng thời góp phần định hình nơi đây trở thành điểm đến văn hóa – tâm linh tiêu biểu của khu vực Đông Nam Bộ.
Tượng Phật được tạo tác trong tư thế ngồi kiết già trên đài sen, đặt giữa hồ Ưu Đàm. Tay phải thủ ấn giáo hóa – biểu trưng cho giai đoạn thuyết pháp trong cuộc đời Đức Phật; tay trái nâng quả sung, gắn với tích giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm.
Bao quanh tượng là thác Ưu Đàm hình tròn, đường kính khoảng 50 m, cao 12 m, được dựng từ 32 cột mạ vàng, tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật.
Dòng thác đổ xuống hồ sen vàng, mang ý nghĩa cầu chúc thịnh vượng, an lành. Ghi nhận trong những ngày đầu mở cửa, khu vực đỉnh núi Bà Đen thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm bái, tham quan.
Nhiều người bày tỏ ấn tượng trước quy mô công trình, cảnh quan hài hòa cùng không gian tâm linh thanh tịnh.
Theo kinh Phật, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật thứ năm trong bảy vị Phật quá khứ. Tương truyền, ngày đản sinh của ngài xuất hiện "mưa vàng" nên được gọi là Kanakagamana – theo tiếng Phạn có nghĩa là "đấng đến từ vàng" hay "bậc mang đến sự hoàng kim".
Đây là pho tượng lớn thứ ba được an vị trên đỉnh núi Bà Đen, bên cạnh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, đúc từ 170 tấn đồng và tượng Bồ Tát Di Lặc ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên, tạo thành quần thể tâm linh gắn với các mốc thời gian quá khứ – hiện tại – tương lai.