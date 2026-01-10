Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn tượng mạnh trước tượng Phật dát vàng 24K cao 7,2 m vừa an vị trên đỉnh núi Bà Đen

10-01-2026 - 14:04 PM | Xã hội

Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni dát vàng 24K, cao 7,2 m, uy nghi giữa đỉnh núi Bà Đen, tạo không gian hùng vĩ, gây ấn tượng mạnh

Những ngày qua, hình ảnh tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni dát vàng 24K an vị trên đỉnh núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của quần thể tâm linh nơi "nóc nhà Nam Bộ".

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2026, tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni chính thức mở cửa đón người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái.

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 2.

Pho tượng được chế tác bằng đồng đỏ, cao 7,2 m, bề mặt sơn nhũ vàng 24K, an vị tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen.

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 3.

Lễ an vị được tổ chức trang nghiêm, do Thượng tọa Thích Thanh Phong – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ sự, với các nghi thức truyền thống như niệm Phật, tụng kinh chúc phúc, dâng hoa đăng.

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 4.

Việc an vị tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni có ý nghĩa đặc biệt trong việc lan tỏa các giá trị tâm linh lâu đời của núi Bà Đen, đồng thời góp phần định hình nơi đây trở thành điểm đến văn hóa – tâm linh tiêu biểu của khu vực Đông Nam Bộ.

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 5.

Tượng Phật được tạo tác trong tư thế ngồi kiết già trên đài sen, đặt giữa hồ Ưu Đàm. Tay phải thủ ấn giáo hóa – biểu trưng cho giai đoạn thuyết pháp trong cuộc đời Đức Phật; tay trái nâng quả sung, gắn với tích giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm.

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 6.

Bao quanh tượng là thác Ưu Đàm hình tròn, đường kính khoảng 50 m, cao 12 m, được dựng từ 32 cột mạ vàng, tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật.

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 7.

Dòng thác đổ xuống hồ sen vàng, mang ý nghĩa cầu chúc thịnh vượng, an lành. Ghi nhận trong những ngày đầu mở cửa, khu vực đỉnh núi Bà Đen thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm bái, tham quan.

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 8.

Nhiều người bày tỏ ấn tượng trước quy mô công trình, cảnh quan hài hòa cùng không gian tâm linh thanh tịnh.

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 9.

Theo kinh Phật, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật thứ năm trong bảy vị Phật quá khứ. Tương truyền, ngày đản sinh của ngài xuất hiện "mưa vàng" nên được gọi là Kanakagamana – theo tiếng Phạn có nghĩa là "đấng đến từ vàng" hay "bậc mang đến sự hoàng kim".

Choáng ngợp tượng Phật dát vàng 24K trên đỉnh núi Bà Đen - Ảnh 11.

Đây là pho tượng lớn thứ ba được an vị trên đỉnh núi Bà Đen, bên cạnh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, đúc từ 170 tấn đồng và tượng Bồ Tát Di Lặc ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên, tạo thành quần thể tâm linh gắn với các mốc thời gian quá khứ – hiện tại – tương lai.

Theo Thanh Thảo - Nguyễn Tiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu?

Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu? Nổi bật

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã Nổi bật

Sáng nay đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết

Sáng nay đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết

13:44 , 10/01/2026
Diễn biến nóng vụ người phụ nữ bị hành hung ở chung cư

Diễn biến nóng vụ người phụ nữ bị hành hung ở chung cư

13:11 , 10/01/2026
Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 8 triệu đồng với những hành vi sau

Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 8 triệu đồng với những hành vi sau

12:32 , 10/01/2026
Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội

11:25 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên