Ấn tượng mạnh trước tượng Phật dát vàng 24K cao 7,2 m vừa an vị trên đỉnh núi Bà Đen

Theo kinh Phật, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật thứ năm trong bảy vị Phật quá khứ. Tương truyền, ngày đản sinh của ngài xuất hiện "mưa vàng" nên được gọi là Kanakagamana – theo tiếng Phạn có nghĩa là "đấng đến từ vàng" hay "bậc mang đến sự hoàng kim".