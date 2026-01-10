Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội

10-01-2026 - 11:25 AM | Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng 10-1 đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Sáng 10-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển, dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (Ảnh: TTXVN):

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi làm việc

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi làm việc

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 6.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tầm nhìn 100 năm - Ảnh 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu

