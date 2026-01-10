Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

10-01-2026 - 10:31 AM | Xã hội

Công an đang vào cuộc xác minh phản ánh lan truyền trên mạng xã hội về việc một phụ nữ bị hành hung tại hành lang chung cư ở Hà Nội.

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc và đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của nạn nhân, làm rõ diễn biến liên quan.

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội - Ảnh 1.

Chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh đăng của chị N.T.H., cư dân chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội), phản ánh việc bị một nhóm người hành hung tại hành lang tòa nhà vào tối 8-1.

Theo clip chị H. chia sẻ, vụ việc xảy ra khoảng hơn 20 giờ ngày 8-1. Chị cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này được cho là nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi bị đánh giá là không chuẩn mực.

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đồng thời đề nghị ban quản lý chung cư có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, theo chị H., sau khi đăng thông tin, chị bị một số người được cho là người thân của nam thanh niên chặn tại hành lang và hành hung. Vụ việc xảy ra khoảng hơn 20 giờ ngày 8-1, khi chị đứng trước cửa căn hộ chờ con gái mở cửa thì một người đàn ông từ căn hộ bên cạnh bước ra, xảy ra lời qua tiếng lại liên quan đến nội dung chị đăng trong nhóm cư dân.

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là có dấu hiệu sàm sỡ tại thang máy của chung cư. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau đó, một phụ nữ đi ra, lớn tiếng rồi giật tóc, đánh liên tiếp vào vùng đầu chị H., khiến nạn nhân bị ù tai, đau nửa đầu bên trái. Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng 5 phút, được camera an ninh của gia đình ghi lại; trong clip còn xuất hiện một người đứng tại cửa, có hành động giữ và đẩy cửa nhằm ngăn người nhà chị H. ra can ngăn.

Chị H. cho biết người trực tiếp hành hung là bà N.V.A. (44 tuổi), mẹ của thiếu niên mà chị từng phản ánh. Người đàn ông lời qua tiếng lại với chị thời điểm đầu được cho là người lạ, trước đó chị chưa từng thấy xuất hiện tại chung cư.

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội - Ảnh 3.

Người phụ nữ hành hung chị H. Ảnh: VOV

Theo chị H., sau khi xảy ra sự việc, đêm 8-1, chị gần như không ngủ vì hoảng loạn và đau đớn, đến sáng 9-1 phải nhờ người đưa đi bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang và yêu cầu nhập viện theo dõi chấn thương sọ não.

Theo chẩn đoán ban đầu, chị H. bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và ngực. Chị cho biết sau khi bị hành hung có biểu hiện đau đầu, choáng váng, đau ngực, khó thở nhưng do chỉ có hai mẹ con ở nhà, lo con gái nhỏ nên chưa thể đi khám ngay trong đêm.

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội - Ảnh 4.

Chị H. đang nằm theo dõi chấn thương sọ não tại bệnh viện. Ảnh: VOV

Đại diện Công an phường Từ Liêm ngày 9-1 cho biết đang xác minh vụ việc. Chiều cùng ngày 9-1, lực lượng chức năng đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của chị N.T.H. và làm rõ diễn biến vụ hành hung để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Hoàng Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu?

Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu? Nổi bật

136 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

136 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 Nổi bật

Cảnh sát khống chế, bắt giữ Hồ Tuấn Quyền và đồng phạm

Cảnh sát khống chế, bắt giữ Hồ Tuấn Quyền và đồng phạm

10:15 , 10/01/2026
Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã

09:55 , 10/01/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Tiktoker Nguyễn Thị Nga SN 1980

Ra lệnh bắt tạm giam Tiktoker Nguyễn Thị Nga SN 1980

09:17 , 10/01/2026
Dự báo thời tiết 10/1: Hà Nội kết thúc rét đậm diện rộng, TP.HCM rét hiếm gặp

Dự báo thời tiết 10/1: Hà Nội kết thúc rét đậm diện rộng, TP.HCM rét hiếm gặp

08:43 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên