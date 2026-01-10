Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng nay đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết

10-01-2026 - 13:44 PM | Xã hội

Gần 8h sáng 10/1 khi nhiệt độ ở mức 0°C, ghi nhận tại đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết.

Thông tin về thời tiết ngày 10/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa kết thúc đợt rét đậm diện rộng, nhiệt độ gia tăng, tuy nhiên nhiệt độ trung bình ngày vẫn trong ngưỡng rét. Rét đậm chỉ còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, có nơi rét hại.

Lúc 8h sáng nay (10/1) khi nhiệt độ ở mức 0 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết.

Theo ghi nhận lúc 8h sáng, tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), khi nhiệt độ ở mức 0°C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết.

Trong điều kiện giá lạnh, băng giá phủ dày trên bậc thang và khu vực chóp đỉnh Fansipan, bao trùm cành cây, thảm cỏ. Khi nắng xuất hiện, bầu trời trong xanh kết hợp với biển mây tạo nên khung cảnh hiếm gặp, thu hút sự chú ý của nhiều du khách lần đầu chứng kiến hiện tượng thiên nhiên giao mùa tại đây.

Băng giá ở khu vực chóp đỉnh cao 3.143m, đọng trên từng cành cây, ngọn cỏ.

Được biết, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan trong ngày 18/12. Từ tháng 12, đỉnh núi cao nhất Việt Nam đã đón rất nhiều đợt sương muối, băng tuyết phủ dày, có những lúc nhiệt độ xuống tới - 5°C.

Theo quan sát của nhân viên cáp treo Sun World Fansipan Legend, thời tiết năm 2026 có nhiều điểm tương đồng với các năm từng xảy ra tuyết dày như 2019 và 2021, với đặc điểm băng giá xuất hiện trước, tuyết rơi rải rác rồi gia tăng về cường độ và tần suất, tạo lớp phủ dày trên đỉnh núi.

Một số hình ảnh băng giá bao phủ đỉnh Fansipan sáng 10/1:

Băng giá bám trên bậc thang, chóp đỉnh cao 3.143m, đọng trên từng cành cây, ngọn cỏ.

Hoa cẩm tú cầu bị lớp băng tuyết bao phủ.

Băng giá bao phủ các cành cây, ngọn cỏ.

Minh Khang/VTC news

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu?

Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu? Nổi bật

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã

Chân dung Na Đắc Kỷ đang bị Công an TPHCM truy nã Nổi bật

Diễn biến nóng vụ người phụ nữ bị hành hung ở chung cư

Diễn biến nóng vụ người phụ nữ bị hành hung ở chung cư

13:11 , 10/01/2026
Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 8 triệu đồng với những hành vi sau

Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 8 triệu đồng với những hành vi sau

12:32 , 10/01/2026
Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội

11:25 , 10/01/2026
Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

10:31 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên