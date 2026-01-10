Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều bán bộ

10-01-2026 - 14:59 PM | Xã hội

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm 5 vị trí lãnh đạo phòng

Ngày 10-1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 9-1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi lễ.

Công an tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm 5 trưởng phòng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 5 trưởng phòng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định điều động thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Kinh tế; điều động thượng tá Hà Văn Hải, Trưởng phòng An ninh Kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Quyết định bổ nhiệm thượng tá Trần Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu; bổ nhiệm trung tá Nguyễn Minh Hưng, Phó Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần; bổ nhiệm thiếu tá Tống Đình Xuân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực và những đóng góp quan trọng của những lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm.

Trên cương vị công tác mới, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn 5 lãnh đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thông suốt, không để gián đoạn; chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, phải giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trong công tác và sinh hoạt, giữ vững kỷ luật, kỷ cương... góp phần nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

