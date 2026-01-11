Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Trương Thế Kiên sinh năm 1998

11-01-2026 - 08:09 AM | Xã hội

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trương Thế Kiên về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội chiều 10/1 cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thế Kiên (SN 1998; trú tại: xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 15h15’ ngày 07/01/2026, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, thì nghe thấy tiếng hô “cướp” và thấy người dân đang đuổi theo một nam thanh niên. Ngay lập tức, các cán bộ trong tổ công tác đã phối hợp cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, khống chế nam thanh niên, thu giữ tang vật là chiếc iPhone 12 Pro Max. Danh tính đối tượng được xác định là Trương Thế Kiên (SN 1998; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa).

Tạm giữ hình sự Trương Thế Kiên sinh năm 1998- Ảnh 1.

Đối tượng Trương Thế Kiên - Ảnh: Công an Hà Nội

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận ngày 03/01/2026 có đến cửa hàng điện thoại trên phố Hạ Đình bán chiếc điện thoại trên với giá 8 triệu đồng. Chiều ngày 07/01/2026, Kiên đến cửa hàng để đặt vấn đề chuộc lại điện thoại. Khi chủ cửa hàng đưa máy điện thoại để kiểm tra thì đối tượng cầm điện thoại bỏ chạy. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Khương Đình để xác minh, xử lý.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trương Thế Kiên về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng loạt khám xét ở 4 tỉnh thành, bắt Phạm Thị Hoa trong chuyên án lớn, giải cứu 21 người

Đồng loạt khám xét ở 4 tỉnh thành, bắt Phạm Thị Hoa trong chuyên án lớn, giải cứu 21 người Nổi bật

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tính bán nhà, hàng xóm đã bị triệu tập

Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Nạn nhân tính bán nhà, hàng xóm đã bị triệu tập Nổi bật

Khám xét khẩn cấp ở 2 khách sạn, tạm giữ Ngô Thị Dúp và 39 đối tượng trong chuyên án lớn

Khám xét khẩn cấp ở 2 khách sạn, tạm giữ Ngô Thị Dúp và 39 đối tượng trong chuyên án lớn

21:51 , 10/01/2026
Hiện trường vụ nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên phố Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên phố Hà Nội

21:42 , 10/01/2026
Giới thiệu Đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

21:33 , 10/01/2026
3 nhân viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ có vai trò gì?

3 nhân viên Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ có vai trò gì?

21:24 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên