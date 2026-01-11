Xuất hiện hình thức lừa đảo mới, người dân đổi tiền mặt đặc biệt chú ý

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào thời điểm cuối năm, lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, đi lễ hội đầu năm tăng cao, các đối tượng xấu thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết đổi tiền mới, tiền lẻ với lệ phí thấp nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng như sau:

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo "đổi tiền mới, tiền lẻ" trên không gian mạng; đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết các thủ đoạn lừa đảo trên để nâng cao cảnh giác tránh mắc bẫy kẻ xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên phải kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, nếu người dân cố ý sử dụng các loại tiền giả để trao đổi, thanh toán hoặc mua bán như tiền thật chính là hành vi lưu hành tiền giả có thể bị xử lý về "Tội lưu hành tiền giả" theo quy định tại Điều 207, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).