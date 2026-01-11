Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh SN 2000

Ngày 09/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP (CATP) Đà Nẵng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (SN 2000, trú thôn Lý Trường, xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, lúc 13 giờ 25 phút ngày 08/01/2026, Phòng CSHS – CATP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ Công an phường Cẩm Lệ về việc một đối tượng nam thanh niên giả vờ vào mua trang sức tại cửa hàng Việt Tín (chợ Hòa Cầm, đường Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ), sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng cướp giật 01 nhẫn tròn trọng lượng 1,65 chỉ và 01 lắc tay trọng lượng 1,41 chỉ (vàng Tây), tổng trị giá 29.700.000 đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nguyễn Văn Vinh khi bị bắt. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS – CATP Đà Nẵng đã phân công tổ công tác gồm nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương phối hợp Công an phường Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Sau thời gian chưa đến 24 giờ, lực lượng CATP đã xác định Nguyễn Văn Vinh là đối tượng gây án và triệu tập về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Nguyễn Văn Vinh nghe lệnh bắt. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nguyễn Văn Vinh cho lời khai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Vinh đã thừa nhận hành vi vi phạm, Vinh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Vinh sử dụng xe mô tô Honda Vision do vợ đứng tên, tháo biển số thật, gắn biển số giả 43B1-018.94 nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng CATP.

Sau khi gây án, đối tượng thay đổi trang phục, tháo biển số giả rồi mang toàn bộ số vàng cướp giật được về xã Thăng Bình bán tại tiệm vàng Ngân Khải Hoàn với giá 25.000.000 đồng. Tang vật thu giữ gồm: 01 xe mô tô, 01 biển số xe giả, 01 hóa đơn mua bán vàng và số tiền 25.000.000 đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”; hiện Phòng CSHS – CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.