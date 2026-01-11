Miền Bắc sẽ xuất hiện những đợt không khí lạnh mới gây rét đậm, rét hại ngay trong tháng này

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (11/1), không khí lạnh đang suy yếu dần, nhiệt độ tại miền Bắc tăng, trời ấm dần lên nhưng cơ bản vẫn còn hiện tượng rét khô.

Dự báo đến ngày 13 - 14/1, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở đồng bằng Bắc Bộ vào trưa và chiều sẽ lên mức 24 - 26 độ C.

Tại khu vực vùng núi và trung du phía Bắc duy trì rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 7 độ.

"Tuy nhiên, theo quy luật tháng 1 là tháng chính Đông nên vẫn có thể tiếp tục xuất hiện những đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và không loại trừ khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin trên tờ Sức khỏe và Đời sống.

Ngày mai, thời tiết miền Bắc ấm lên song tình trạng hanh khô vẫn tiếp diễn (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 11-24 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 11-24 độ, có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-27 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.