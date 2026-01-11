Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 11-1: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

11-01-2026 - 17:37 PM | Xã hội

(Kết quả xổ số hôm nay, 11-1, của xổ số miền Nam được các công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 11-1: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang có giải đặc biệt là 656152.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang là 820025

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng có giải đặc biệt là 757054

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 11-1, của XSMN công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của XSMN, XSMT, XSMB được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày


Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng nếu làm điều này từ tháng sau

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng nếu làm điều này từ tháng sau Nổi bật

Đồng loạt khám xét ở 4 tỉnh thành, bắt Phạm Thị Hoa trong chuyên án lớn, giải cứu 21 người

Đồng loạt khám xét ở 4 tỉnh thành, bắt Phạm Thị Hoa trong chuyên án lớn, giải cứu 21 người Nổi bật

Giải cứu 21 thiếu nữ khi triệt phá đường dây tuyển nhân viên "bấm bài, rót bia" tại quán karaoke

Giải cứu 21 thiếu nữ khi triệt phá đường dây tuyển nhân viên "bấm bài, rót bia" tại quán karaoke

14:57 , 11/01/2026
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh SN 2000

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh SN 2000

13:52 , 11/01/2026
Tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim SN 1984 trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim SN 1984 trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng

12:17 , 11/01/2026
Công an đang tung lực lượng truy bắt bị can La Hoàng Hôn

Công an đang tung lực lượng truy bắt bị can La Hoàng Hôn

11:49 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên