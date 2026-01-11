Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng hoạt động từ 12/1

Mới đây, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có văn bản báo cáo về việc ngày 10/1, công ty nhận được thông báo giữ người số 449 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành, về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn , Tổng Giám đốc Công ty.

Trên cơ sở thông báo của cơ quan điều tra, Hội đồng quản trị Công ty này đã xem xét và thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức, quản trị nội bộ cần thiết nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành được thực hiện thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng (dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/01/2026).

Đồng thời, giao ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc Sản xuất thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng trong thời gian Tổng Giám đốc Công ty vắng mặt.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng tạm dừng hoạt động sau khi Tổng Giám đốc Trương Sỹ Toàn bị bắt.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin. Đồng thời, nỗ lực triển khai các giải pháp cần thiết để sớm ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Trước đó, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn (SN 1969, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long), liên quan đến vụ án hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi , được tuồn vào nhà máy sản xuất Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng.

Cùng bị bắt còn có Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất).

Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, là nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi).

Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn.

Cơ quan chức năng xác định có một lượng lớn hàng thành phẩm được Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng sản xuất từ lợn bệnh.

Theo Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang vận chuyển, mua bán hơn 1,2 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho lạnh thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, cơ quan điều tra đã niêm phong 4 kho chứa hàng với trên 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ngày 24/12/2025, khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, ở xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, Hải Phòng).