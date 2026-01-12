Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai thấy Nguyễn Thị Hòa SN 1978 ở đâu, báo công an ngay

12-01-2026 - 06:58 AM | Xã hội

Nguyễn Thị Hòa SN 1978 là người phụ nữ trốn thi hành án bị truy nã.

Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Hòa (SN 1978; thường trú tại: phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ai thấy Nguyễn Thị Hòa SN 1978 ở đâu, báo công an ngay- Ảnh 1.

Chân dung Nguyễn Thị Hoà. Ảnh: CA Hà Nội

Trước đó, Hòa bị Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành việc thi hành án. Ngày 07/01/2026, Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hòa.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0964811991), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng nếu làm điều này từ tháng sau

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng nếu làm điều này từ tháng sau Nổi bật

Đồng loạt khám xét ở 4 tỉnh thành, bắt Phạm Thị Hoa trong chuyên án lớn, giải cứu 21 người

Đồng loạt khám xét ở 4 tỉnh thành, bắt Phạm Thị Hoa trong chuyên án lớn, giải cứu 21 người Nổi bật

Nghe một cuộc điện thoại, cụ bà 79 tuổi suýt mất trắng 300 triệu tiền dưỡng già vì tội... buôn ma túy

Nghe một cuộc điện thoại, cụ bà 79 tuổi suýt mất trắng 300 triệu tiền dưỡng già vì tội... buôn ma túy

20:53 , 11/01/2026
Kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hồng Nhung, bắt quả tang 4 đôi nam nữ

Kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hồng Nhung, bắt quả tang 4 đôi nam nữ

19:42 , 11/01/2026
Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày

Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày

19:27 , 11/01/2026
Bắt tạm giam Đặng Duy Tuấn SN 1997 và 4 người khác trong đường dây tội phạm lớn

Bắt tạm giam Đặng Duy Tuấn SN 1997 và 4 người khác trong đường dây tội phạm lớn

19:06 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên