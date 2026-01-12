Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm hoãn xuất cảnh đối với Lê Thị Thương và Nguyễn Thị Tình

12-01-2026 - 08:58 AM | Xã hội

Thời điểm Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đột kích, các đối tượng bị bắt quả tang đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức đánh "phỏm".

Ngày 10/1 vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với: Nguyễn Chiến Thuật (SN 1983), Lê Thị Thương (SN 1983), Nguyễn Thị Tình (SN 1982) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1981) cùng trú tại xã Kỳ Anh về tội "Đánh bạc".

Tạm hoãn xuất cảnh đối với Lê Thị Thương và Nguyễn Thị Tình - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 27/12/2025, Công an xã Kỳ Anh phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng nói trên đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh "phỏm" tại khu vực nhà ở của anh Nguyễn Tiến Hữu (thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Anh).

Lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân đã qua sử dụng và số tiền hơn 6 triệu đồng, 3 điện thoại di động; thu giữ tại vị trí gần chổ ngồi Lê Thị Thương số tiền hơn 4,6 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/1/2026, người lao động Hà Nội cần đặc biệt lưu ý một thay đổi về tiền lương quyết định quyền lợi BHXH

Từ 1/1/2026, người lao động Hà Nội cần đặc biệt lưu ý một thay đổi về tiền lương quyết định quyền lợi BHXH Nổi bật

Tất cả người tham gia giao thông khu vực này ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay!

Tất cả người tham gia giao thông khu vực này ở Hà Nội đặc biệt chú ý từ hôm nay! Nổi bật

Công an truy nã Trịnh Thị Quỳnh SN 1999

Công an truy nã Trịnh Thị Quỳnh SN 1999

08:13 , 12/01/2026
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước

Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước

07:32 , 12/01/2026
Ai thấy Nguyễn Thị Hòa SN 1978 ở đâu, báo công an ngay

Ai thấy Nguyễn Thị Hòa SN 1978 ở đâu, báo công an ngay

06:58 , 12/01/2026
Nghe một cuộc điện thoại, cụ bà 79 tuổi suýt mất trắng 300 triệu tiền dưỡng già vì tội... buôn ma túy

Nghe một cuộc điện thoại, cụ bà 79 tuổi suýt mất trắng 300 triệu tiền dưỡng già vì tội... buôn ma túy

20:53 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên