Công bố quyết định điều động nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

12-01-2026 - 10:31 AM | Xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 12/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Phạm Thành Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, điều động, chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên trao quyết định và chúc mừng ông Trần Văn Nam, bà Nguyễn Thanh Xuân.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng hai nhân sự vừa được giao nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết cả hai nhân sự đều có quá trình công tác lâu dài, có kinh nghiệm thực tiễn. Việc điều động mới này giúp cả hai cán bộ thay đổi môi trường công tác, từ cấp cơ sở lên cấp thành phố và ngược lại, tạo điều kiện phát huy sáng kiến, kinh nghiệm rèn luyện thực tiễn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng cả hai cán bộ sẽ tận dụng kinh nghiệm tích lũy để giúp đơn vị mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Trần Văn Nam sinh năm 1970; quê ở Quảng Ngãi; có trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nam từng trải qua các vị trí công tác, như: Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh (cũ).

Đến tháng 10/2024, ông được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông Trần Văn Nam giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM cho đến nay.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, 44 tuổi, quê quán TPHCM. Bà có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân nông nghiệp nông thôn, Cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM. Tháng 1/2024, bà được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận 3 (cũ), nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, bà được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa.


Theo Ngô Tùng

Tiền Phong

