Tạm giữ hình sự Ngô Tùng Bảo Tiên sinh năm 2003

13-01-2026 - 10:04 AM | Xã hội

Trong quá trình kiểm diện, Tiên đã lấy trong túi quần đang mặc 1 gói nylon chứa chất màu trắng (nghi ma túy) vất đi thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Tùng Bảo Tiên (sinh năm 2003) ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Tùng Bảo Tiên cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, trưa ngày 8/1, tại trụ sở Công an phường Hố Nai tiến hành kiểm danh kiểm diện đối tượng Ngô Tùng Bảo Tiên, ngụ khu phố Lộ Đức - hiện đang là đối tượng quản lý người sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định của Ủy ban nhân dân phường Hố Nai. 

Trong quá trình kiểm diện, Tiên đã lấy trong túi quần đang mặc 1 gói nylon chứa chất màu trắng (nghi ma túy) vất đi thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. 

Làm việc với Cơ quan công an, Tiên khai nhận gói nylon hàn kín chứa chất màu trắng lực lượng Công an phát hiện là ma túy đá do Tiên vừa mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) với giá 300 ngàn đồng để sử dụng dần.

Vụ việc sau đó, Công an phường Hố Nai lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

