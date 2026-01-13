Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam ông chủ bán cây cau giống Trịnh Văn Dương

13-01-2026 - 15:12 PM | Xã hội

Bị can Trịnh Văn Dương bị cáo buộc lừa 40 người mua cây cau giống, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.

Ngày 12/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Văn Dương (27 tuổi, trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Trịnh Văn Dương đã nảy sinh ý định lừa đảo thông qua hình thức bán cây cau giống trên mạng xã hội.

Bắt tạm giam ông chủ bán cây cau Trịnh Văn Dương - Ảnh 1.

Đối tượng Trịnh Văn Dương (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng tháng 10/2024, Dương tạo lập tài khoản Facebook mang tên "Vườn Cau Xanh", đồng thời đăng ký tài khoản Zalo "Vườn Cau", sử dụng số điện thoại 0928.511.029 để liên hệ.

Đối tượng tải hình ảnh cây cau giống từ nhiều nguồn trên mạng, đăng bài quảng cáo bán cây giống với giá rẻ nhằm tạo lòng tin cho người mua.

Khi có người liên hệ, Dương yêu cầu khách đặt cọc từ 10–20% giá trị đơn hàng và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên mình. Sau khi nhận tiền đặt cọc, đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Với thủ đoạn trên, ngày 19/10/2024, chị N. (35 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) trong lúc đang du lịch tại Đà Nẵng đã liên hệ mua 5.000 cây cau giống với giá 7.000 đồng/cây.

Tin tưởng vào các thông tin quảng cáo, chị Thúy đã chuyển khoản 5 triệu đồng tiền đặt cọc theo yêu cầu của Dương. Sau đó, đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trịnh Văn Dương đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 40 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo, những ai là bị hại trong vụ án trên đề nghị liên hệ Điều tra viên Dương Tuấn Anh – Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng (địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng), số điện thoại 0983.177.743 để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.


Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

