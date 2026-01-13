Ra Quyết định bắt tạm giam "chuyên gia tài chính" Nguyễn Đình Vấn

Ngày 6/1 vừa qua, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện ngày 12/10/2025 tại phường An Nhơn.

Vụ án liên quan đến thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo, đồng thời làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để phục vụ hoạt động phạm tội.

Người phụ nữ mất 7,4 tỷ đồng sau kịch bản tinh vi của "chuyên gia tài chính"

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 8/2025, sau khi đăng thông cho thuê nhà trên một trang web, chị L.T.T.D. (sinh năm 1978, trú phường An Nhơn) nhận được liên hệ từ một người đàn ông thông qua tài khoản mạng xã hội liên hệ để hỏi thuê; sau đó chuyển sang liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin khác.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về công việc, cuộc sống nhằm tạo dựng lòng tin, tạo mối quan hệ thân thiết.

Đến đầu tháng 9/2025, đối tượng hướng dẫn chị D. truy cập website "starslatme.com", giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia.

Ban đầu, đối tượng cung cấp tài khoản của mình, hướng dẫn chị D. thao tác mua - bán để chứng minh việc đầu tư có lợi nhuận cao. Sau khi thấy tài khoản này phát sinh lợi nhuận, chị D. được đối tượng đề nghị tạo tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm sinh lời.

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn (Ảnh: Bộ Công an).

Chỉ trong khoảng một tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận "chăm sóc khách hàng" trên website, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp.

Các giao dịch được thực hiện qua nhiều ngân hàng khác nhau, đứng tên cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến chị D. Tổng số tiền chị D. đã chuyển là hơn 7,4 tỷ đồng.

Trong quá trình này, các đối tượng từng chuyển trả lại một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư lên đến hơn 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị "đóng băng" do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa tài khoản.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị D. không tiếp tục chuyển tiền, đồng thời không thể liên lạc được nên đã đến Công an phường An Nhơn trình báo sự việc.

Bắt đối tượng lừa đảo, lộ đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường An Nhơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Quá trình truy xét, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đình Vấn (sinh năm 1996, quê Gia Lai, không có nơi cư trú ổn định) là một trong những đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển - nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo.

Làm việc với cơ quan Công an, Vấn khai nhận đã được Cao Bá Huy (sinh năm 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng nước ngoài tại khu vực Bavet. Vấn và Huy chính là các đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo chị D. như kể trên.

Tại Campuchia, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài.

Quá trình làm việc, Vấn nhận thức được các giao dịch này phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công.

Đáng chú ý, trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn cùng Cao Bá Huy đã bàn bạc, thống nhất "khóa" một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản trước khi các đối tượng nước ngoài phát hiện.

Sau khi về Việt Nam, Vấn đã tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Cao Bá Huy là đối tượng giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền hoa hồng theo tháng.

Hiện Cao Bá Huy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".