Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam thanh niên đâm người tình của mẹ tử vong: Hé lộ nguồn cơn bất ngờ

12-01-2026 - 21:55 PM | Xã hội

Sáng ngày 12/1, người dân sống gần hiện trường thấy ông Th. chạy ra từ một căn nhà trong hẻm rồi gục xuống đường, ở cổ có vết thương, chảy nhiều máu.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin nam thanh niên 27 tuổi đâm người tình của mẹ tử vong. Nạn nhân trong vụ việc là ông Nguyễn Ngọc Th. (62 tuổi, trú tại thôn Diêm Hội, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk).

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, người dân sống ở đầu ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) nhìn thấy ông Th. chạy ra từ căn nhà trong hẻm của bà Phan Thị Mộng T. rồi gục ngã xuống đường, bên phải vùng cổ có vết thương bị đâm, chảy nhiều máu.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an phường Tuy Hòa và Trung tâm 115 đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tuy nhiên, ông Th. đã tử vong do vết thương nặng, mất nhiều máu.

Thông tin ban đầu cho hay, ông Th. có mối quan hệ tình cảm với bà T. nên thường xuyên lui tới nhà người phụ nữ này.

Người đàn ông chạy từ trong hẻm ra rồi gục xuống đường với vết thương trên cổ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/1, những người hàng xóm có nghe thấy tiếng cãi vã bên trong nhà bà T. Sau đó thì họ thấy ông Th. chạy ra với vết thương ở cổ, chảy nhiều máu. Khi người dân dò hỏi thì Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, con trai bà T.) tự nhận đã cầm dao đâm ông Th.

Khôi sau đó đã bỏ trốn và bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở cùng phường. Kết quả kiểm tra cho thấy trong cơ thể nghi phạm không có chất ma túy và cũng không có nồng độ cồn.

Bước đầu, nam thanh niên khai nhận thời điểm xảy ra sự việc, Khôi đang chơi đùa với 2 con chó ở sân nhà thì ông Th. đến, dẫn chó nhốt vào lồng. Vì bực tức, nam thanh niên đã lấy dao đâm ông Th.

Trưa ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, chỉ vì lý do rất nhỏ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thương tâm.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh: Hà Nội nghỉ ít nhất, Quảng Ninh khiến cả nước ước ao!

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh: Hà Nội nghỉ ít nhất, Quảng Ninh khiến cả nước ước ao! Nổi bật

Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Nổi bật

Ai đi nước ngoài cũng phải biết: Cách kiểm tra bản thân có bị tạm hoãn xuất cảnh, bị nợ thuế hay không?

Ai đi nước ngoài cũng phải biết: Cách kiểm tra bản thân có bị tạm hoãn xuất cảnh, bị nợ thuế hay không?

21:13 , 12/01/2026
Công an Hà Nội xác minh clip khách Tây bị 'chặt chém' 850.000 đồng chiếc nón lá

Công an Hà Nội xác minh clip khách Tây bị 'chặt chém' 850.000 đồng chiếc nón lá

20:52 , 12/01/2026
Thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026?

Thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026?

20:42 , 12/01/2026
Đột kích hộ kinh doanh Châu Phát, bắt giam Huỳnh Cẩm Lài và 2 người đàn ông

Đột kích hộ kinh doanh Châu Phát, bắt giam Huỳnh Cẩm Lài và 2 người đàn ông

20:07 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên