Đột kích hộ kinh doanh Châu Phát, bắt giam Huỳnh Cẩm Lài và 2 người đàn ông

12-01-2026 - 20:07 PM | Xã hội

Cơ sở này đã sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TPHCM suốt 10 năm qua.

Ngày 12/1, Công an TP.HCM cho biết trên báo Dân Trí rằng Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), Thạch Vĩnh (SN 2005) và Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có sử dụng chất cấm tại phường Phú Thạnh, do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu. Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), Thạch Vĩnh (SN 2005) và Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh). Ảnh: Báo NLĐ

Cơ sở này đã sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TPHCM suốt 10 năm qua. Ảnh: Báo NLĐ

Tại thời điểm kiểm tra, theo báo Vietnamnet, cơ quan chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang pha trộn borax (hàn the), soda và dung dịch silicate để ngâm, xử lý mì sợi nhằm tăng độ mềm dai và tạo màu sắc bắt mắt. Đây đều là các hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu thừa nhận đã sử dụng các chất cấm này trong quá trình sản xuất mì sợi suốt khoảng 10 năm. Riêng trong vòng 3 năm gần đây, cơ sở Châu Phát đã đưa ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi có pha trộn hóa chất.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo Chi Chi

