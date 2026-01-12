Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêu lừa mới đang lan nhanh: Thấy cuộc gọi nháy máy từ các đầu số sau, TUYỆT ĐỐI KHÔNG nghe máy hay gọi lại

12-01-2026 - 19:18 PM | Xã hội

Công an Hải Phòng cảnh báo các cuộc gọi “nhá máy” từ đầu số 022, 024, 028 là thủ đoạn thăm dò dữ liệu của tội phạm công nghệ cao nhằm chiếm đoạt thông tin, tiền của người dùng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dùng di động liên tục phản ánh tình trạng nhận được các cuộc gọi chớp nhoáng từ những đầu số cố định quen thuộc như 022, 024, 028.

Chiêu lừa mới đang lan nhanh: Thấy cuộc gọi nháy máy từ các đầu số sau, TUYỆT ĐỐI KHÔNG nghe máy hay gọi lại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điểm bất thường là các cuộc gọi này chỉ “nhá” trong vài giây rồi tắt, lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, khiến không ít người lo sợ bỏ lỡ việc quan trọng và theo phản xạ đã gọi lại. Đây không phải hiện tượng nhầm số ngẫu nhiên. Các cuộc gọi nháy máy được xác định là bước mở đầu trong quy trình “săn mồi” của tội phạm công nghệ cao, nhằm rà soát và xác thực dữ liệu người dùng với 03 nội dung: Các đối tượng sử dụng hệ thống gọi tự động để “điểm danh” số điện thoại còn hoạt động; Chỉ cần người dùng bắt máy hoặc gọi lại, số điện thoại sẽ bị đánh dấu là mục tiêu tiềm năng; Dữ liệu này sau đó bị mua bán trái phép hoặc phục vụ cho các kịch bản lừa đảo kế tiếp.

Nguy hiểm hơn, một số hệ thống hiện đại còn có khả năng ghi âm và phân tích giọng nói, từ đó tạo ra giả giọng, deepfake để mạo danh ngân hàng, nhà mạng hoặc cơ quan chức năng với độ thuyết phục cao.

Sau giai đoạn thăm dò, các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng hay nhà mạng để gây áp lực tâm lý. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản, hoặc dụ cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc.

Công an thành phố khuyến cáo, người dân tuyệt đối không gọi lại hoặc nhắn tin phản hồi các số lạ có dấu hiệu nhá máy, đặc biệt là số có dấu “+” phía trước; Khi bị làm phiền nhiều lần, người dùng nên chặn số và báo cáo cuộc gọi rác tới tổng đài 5656 của nhà mạng; Ghi nhớ nguyên tắc “3 không”  (Không cung cấp thông tin cá nhân; Không chuyển tiền; Không cài đặt ứng dụng lạ theo hướng dẫn qua điện thoại).

Theo Nam An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Nổi bật

Điện lực miền Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Điện lực miền Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân Nổi bật

Tra cứu TUỔI NGHỈ HƯU và THỜI ĐIỂM NGHỈ HƯU của giáo viên năm 2026 theo năm sinh

Tra cứu TUỔI NGHỈ HƯU và THỜI ĐIỂM NGHỈ HƯU của giáo viên năm 2026 theo năm sinh

18:35 , 12/01/2026
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến khi nào?

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến khi nào?

17:55 , 12/01/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 12-1: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 12-1: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

16:41 , 12/01/2026
Ra lệnh tạm giữ hình sự Đặng Thị Trang sinh năm 1999

Ra lệnh tạm giữ hình sự Đặng Thị Trang sinh năm 1999

15:39 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên