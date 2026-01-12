Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến khi nào?

12-01-2026 - 17:55 PM | Xã hội

Đêm qua, Bắc Bộ có thêm đợt sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ nền nhiệt ở mức thấp về đêm và sáng, có nơi dưới 7 độ C.

Tờ Gia đình và Xã hội dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (11/1), Bắc Bộ có thêm sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ nền nhiệt về đêm và sáng khu vực này ở mức thấp.

Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 14/1, nhiệt độ tại đồng bằng từ 12-14 độ, trung du và vùng núi từ 7-11 độ. Khu vực núi cao có nơi dưới 7 độ, trời hanh khô. Sau đó, nền nhiệt được dự báo sẽ nhích dần lên.

"Tuy nhiên, theo quy luật tháng 1 là tháng chính Đông nên vẫn có thể tiếp tục xuất hiện những đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và không loại trừ khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ", ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin trên tờ Sức khỏe và Đời sống.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến khi nào?- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 11-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 11-24 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 12-25 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/1/2026, người lao động Hà Nội cần đặc biệt lưu ý một thay đổi về tiền lương quyết định quyền lợi BHXH

Từ 1/1/2026, người lao động Hà Nội cần đặc biệt lưu ý một thay đổi về tiền lương quyết định quyền lợi BHXH Nổi bật

Điện lực miền Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Điện lực miền Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 12-1: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 12-1: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

16:41 , 12/01/2026
Ra lệnh tạm giữ hình sự Đặng Thị Trang sinh năm 1999

Ra lệnh tạm giữ hình sự Đặng Thị Trang sinh năm 1999

15:39 , 12/01/2026
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân mua pháo hoa trên mạng đặc biệt chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân mua pháo hoa trên mạng đặc biệt chú ý

15:09 , 12/01/2026
Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

14:19 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên