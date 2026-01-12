Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 12-1: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

12-01-2026 - 16:41 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 12-1, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM có giải đặc biệt ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp là ...

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau, giải đặc biệt có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay ngày 12-1 của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút

Giải đặc biệt kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/1/2026, người lao động Hà Nội cần đặc biệt lưu ý một thay đổi về tiền lương quyết định quyền lợi BHXH

Từ 1/1/2026, người lao động Hà Nội cần đặc biệt lưu ý một thay đổi về tiền lương quyết định quyền lợi BHXH Nổi bật

Điện lực miền Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Điện lực miền Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân Nổi bật

Ra lệnh tạm giữ hình sự Đặng Thị Trang sinh năm 1999

Ra lệnh tạm giữ hình sự Đặng Thị Trang sinh năm 1999

15:39 , 12/01/2026
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân mua pháo hoa trên mạng đặc biệt chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân mua pháo hoa trên mạng đặc biệt chú ý

15:09 , 12/01/2026
Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

14:19 , 12/01/2026
Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết 2026 Âm Lịch Bính Ngọ: Dân mạng háo hức đếm ngược

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết 2026 Âm Lịch Bính Ngọ: Dân mạng háo hức đếm ngược

13:45 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên