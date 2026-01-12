Tra cứu TUỔI NGHỈ HƯU và THỜI ĐIỂM NGHỈ HƯU của giáo viên năm 2026 theo năm sinh

Kể từ ngày 1/1/2026, cùng với việc áp dụng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu chung của Bộ luật Lao động, Luật Nhà giáo mới chính thức đi vào thực tế mang đến những thay đổi mang tính đặc thù cho đội ngũ giáo viên.

Thay vì áp dụng một mốc chung, tuổi nghỉ hưu năm 2026 sẽ được tính toán chi tiết dựa trên tháng, năm sinh và bậc học của từng nhà giáo. Việc chủ động tra cứu sớm không chỉ giúp thầy cô chuẩn bị hồ sơ hưu trí chính xác mà còn giúp các trường chủ động trong kế hoạch nhân sự giảng dạy cho năm học mới.

Dưới đây là các bảng tra cứu chi tiết dành cho từng nhóm đối tượng giáo viên cụ thể:

1. Bảng tra cứu dành cho giáo viên nam (Điều kiện bình thường)

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu của giáo viên nam là 61 tuổi 6 tháng . Những thầy cô sinh vào các tháng dưới đây sẽ đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026:

Tháng, năm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm nghỉ hưu (dự kiến) Tháng 7/1964 61 tuổi 6 tháng Tháng 2/2026 Tháng 8/1964 61 tuổi 6 tháng Tháng 3/2026 Tháng 9/1964 61 tuổi 6 tháng Tháng 4/2026 Tháng 10/1964 61 tuổi 6 tháng Tháng 5/2026 Tháng 11/1964 61 tuổi 6 tháng Tháng 6/2026 Tháng 12/1964 61 tuổi 6 tháng Tháng 7/2026

2. Bảng tra cứu dành cho giáo viên nữ (Điều kiện bình thường)

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu của giáo viên nữ là 57 tuổi . Những cô giáo sinh vào các tháng dưới đây sẽ đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2026:

Tháng, năm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm nghỉ hưu (dự kiến) Tháng 1/1969 57 tuổi Tháng 2/2026 Tháng 2/1969 57 tuổi Tháng 3/2026 Tháng 3/1969 57 tuổi Tháng 4/2026 Tháng 4/1969 57 tuổi Tháng 5/2026 Tháng 5/1969 57 tuổi Tháng 6/2026 Tháng 6/1969 57 tuổi Tháng 7/2026 Tháng 7/1969 57 tuổi Tháng 8/2026 Tháng 8/1969 57 tuổi Tháng 9/2026 Tháng 9/1969 57 tuổi Tháng 10/2026 Tháng 10/1969 57 tuổi Tháng 11/2026 Tháng 11/1969 57 tuổi Tháng 12/2026 Tháng 12/1969 57 tuổi Tháng 1/2027

Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 mang đến nhiều thay đổi quan trọng, trong đó có độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên (Ảnh minh họa)

3. Bảng tra cứu nghỉ hưu sớm dành cho giáo viên mầm non

Từ năm 2026, giáo viên mầm non có đủ 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên có quyền nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Nhóm đối tượng Tuổi nghỉ hưu năm 2026 Năm sinh tương ứng để nghỉ hưu năm 2026 Giáo viên mầm non Nam 56 tuổi 6 tháng Sinh từ tháng 7/1969 đến tháng 12/1969 Giáo viên mầm non Nữ 52 tuổi Sinh trong năm 1974

4. Bảng thời gian kéo dài công tác cho nhà giáo trình độ cao

Ngược lại với nhóm nghỉ sớm, những nhà giáo có hàm vị hoặc trình độ cao sẽ được áp dụng chính sách kéo dài tuổi lao động để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy.

Trình độ / Học hàm Thời gian kéo dài tối đa Chế độ làm việc Tiến sĩ Không quá 5 năm Không giữ chức vụ quản lý Phó giáo sư Không quá 7 năm Chỉ làm công tác chuyên môn Giáo viên Không quá 10 năm Tập trung nghiên cứu & giảng dạy

Lưu ý quan trọng cho các thầy cô:

Thời điểm hưởng lương hưu chính thức sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng thầy cô đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Để đảm bảo quyền lợi được giải quyết thông suốt, các thầy cô nên chủ động đối chiếu năm sinh với các bảng trên và hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan nhân sự tại đơn vị công tác trước ít nhất 3 tháng.