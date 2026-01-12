Giới thiệu Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, cử tri của Kiểm toán Nhà nước đã thảo luận, thống nhất cao giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 12/01, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI đã diễn ra tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo cho biết, căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, KTNN được phân bổ giới thiệu 1 người để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: QH

Tại Hội nghị lãnh đạo cơ quan (bước 1), các cử tri đã thống nhất dự kiến giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn khẳng định, nếu được được tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tiếp tục cố gắng, nghiêm túc, làm tốt hơn nữa vai trò của đại biểu Quốc hội, chuyển tải đầy đủ, kịp thời các tâm tư nguyện vọng của cử tri vào diễn đàn Quốc hội.

Tại Hội nghị lãnh đạo chủ chốt (bước 2) và Hội nghị lãnh đạo mở rộng (bước 3), các cử tri của KTNN đã thảo luận, bày tỏ thống nhất cao với danh sách người được giới thiệu ứng cử.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, 100% cử tri đã bỏ phiếu tán thành lựa chọn ông Ngô Văn Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế. Ông Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quá trình công tác tại Bộ Tài chính, ông Tuấn từng trải qua các cương vị phó phòng của Vụ Chính sách tài chính; Phó chánh Văn phòng kiêm trợ lý bộ trưởng; Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đến tháng 6/2019, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Vào tháng 7/2022, ông Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước; đến tháng 10/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ông Ngô Văn Tuấn được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

