Đồng loạt khám xét tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nguyệt SN 1984 và 2 người khác

13-01-2026 - 14:23 PM | Xã hội

Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo bán thuốc "rởm".

Ngày 12/1, Công an phường Cửa Nam, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 03 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo bán thuốc Nam "rởm".

Trước đó, vào hồi 16h ngày 09/01/2026, Công an phường Cửa Nam tiếp nhận tin trình báo của anh L.H.N (SN 1971, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua thuốc chữa bệnh tại khu vực 19 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cửa Nam đã khẩn trương làm rõ 03 đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Ngọc (SN 1987, trú tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Ngọ (SN 1956, trú tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984, trú tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Khám xét khẩn cấp tại 2 tỉnh thành, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nguyệt và 2 người khác - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây bán "thuốc Nam" giả. Ảnh: Công an Hà Nội

Qua điều tra, xác định, ngày 07/01/2026, các đối tượng đã bàn bạc việc giả danh người bán thuốc Nam, quảng cáo sai sự thật về công dụng chữa bệnh nhằm chiếm đoạt tiền của bệnh nhân tại khu vực các bệnh viện.

Nguyễn Thị Ngọ và Nguyễn Thị Nguyệt tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giới thiệu bản thân là người quen của bác sĩ, hứa hẹn có thuốc gia truyền chữa khỏi bệnh nặng không cần phẫu thuật.

Khi có người tin tưởng, các đối tượng dẫn nạn nhân đến gặp Nguyễn Văn Ngọc tại khu vực cổng Trường Đại học Dược Hà Nội. Tại đây, Ngọc trực tiếp đưa ra thông tin gian dối, thổi phồng công dụng của “thuốc”, thực chất là củ Thiên Ma đã qua xử lý, rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa anh L.H.N số tiền 14 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn Ngọc còn khai nhận vào ngày 27/9/2025 đã lừa đảo chiếm đoạt 8 triệu đồng của ông L.T.T (SN 1962, trú tại Hà Nội) với thủ đoạn tương tự.

Khám xét khẩn cấp tại 2 tỉnh thành, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nguyệt và 2 người khác - Ảnh 2.

"Thuốc Nam gia truyền" mà các đối tượng giới thiệu thực chất chỉ là cây khô không có tác dụng chữa bệnh. Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, đồng thời trưng cầu giám định đối với tang vật. Kết quả xác minh cho thấy, loại “thuốc” mà các đối tượng bán có giá trị thực tế trên thị trường rất thấp, không có tác dụng chữa bệnh như quảng cáo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Cửa Nam đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thị Ngọ và Nguyễn Thị Nguyệt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

